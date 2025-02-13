Китай поддержал усилия по мирному урегулированию на Украине
МИД КНР заявил о поддержке усилий по мирному урегулированию на Украине
Флаг КНР. Архивное фото
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ПЕКИН, 13 фев - РИА Новости. Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса на Украине, и будет продолжать поддерживать контакты со всеми заинтересованными сторонами, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
“Что касается кризиса на Украине, то Китай всегда считал, что диалог и переговоры являются единственным возможным способом урегулирования кризиса, и всегда настаивал на установлении мира и содействии переговорам”, - сказал Го Цзякунь, комментируя телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
По его словам, “Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, и будет продолжать поддерживать контакты со всеми заинтересованными сторонами, а также играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию кризиса”.
Лидеры РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранскую ядерную программу, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
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