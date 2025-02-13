https://ria.ru/20250213/ukraina-1999044020.html

Китай поддержал усилия по мирному урегулированию на Украине

Китай поддержал усилия по мирному урегулированию на Украине - РИА Новости, 13.02.2025

Китай поддержал усилия по мирному урегулированию на Украине

Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса на Украине, и будет продолжать поддерживать контакты со всеми заинтересованными... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T11:05:00+03:00

2025-02-13T11:05:00+03:00

2025-02-13T11:05:00+03:00

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ПЕКИН, 13 фев - РИА Новости. Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса на Украине, и будет продолжать поддерживать контакты со всеми заинтересованными сторонами, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. “Что касается кризиса на Украине, то Китай всегда считал, что диалог и переговоры являются единственным возможным способом урегулирования кризиса, и всегда настаивал на установлении мира и содействии переговорам”, - сказал Го Цзякунь, комментируя телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. По его словам, “Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, и будет продолжать поддерживать контакты со всеми заинтересованными сторонами, а также играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию кризиса”. Лидеры РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранскую ядерную программу, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

https://ria.ru/20250213/ssha-1999002797.html

https://ria.ru/20250205/peregovory-1997352351.html

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китай

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, китай, украина, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков