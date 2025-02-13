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Китай поддержал усилия по мирному урегулированию на Украине - РИА Новости, 13.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:05 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/ukraina-1999044020.html
Китай поддержал усилия по мирному урегулированию на Украине
Китай поддержал усилия по мирному урегулированию на Украине - РИА Новости, 13.02.2025
Китай поддержал усилия по мирному урегулированию на Украине
Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса на Украине, и будет продолжать поддерживать контакты со всеми заинтересованными... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T11:05:00+03:00
2025-02-13T11:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
китай
украина
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
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ПЕКИН, 13 фев - РИА Новости. Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса на Украине, и будет продолжать поддерживать контакты со всеми заинтересованными сторонами, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. “Что касается кризиса на Украине, то Китай всегда считал, что диалог и переговоры являются единственным возможным способом урегулирования кризиса, и всегда настаивал на установлении мира и содействии переговорам”, - сказал Го Цзякунь, комментируя телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. По его словам, “Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, и будет продолжать поддерживать контакты со всеми заинтересованными сторонами, а также играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию кризиса”. Лидеры РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранскую ядерную программу, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
https://ria.ru/20250213/ssha-1999002797.html
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в мире, россия, китай, украина, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Китай, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Китай поддержал усилия по мирному урегулированию на Украине

МИД КНР заявил о поддержке усилий по мирному урегулированию на Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг КНР
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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ПЕКИН, 13 фев - РИА Новости. Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса на Украине, и будет продолжать поддерживать контакты со всеми заинтересованными сторонами, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
“Что касается кризиса на Украине, то Китай всегда считал, что диалог и переговоры являются единственным возможным способом урегулирования кризиса, и всегда настаивал на установлении мира и содействии переговорам”, - сказал Го Цзякунь, комментируя телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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По его словам, “Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, и будет продолжать поддерживать контакты со всеми заинтересованными сторонами, а также играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию кризиса”.
Лидеры РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранскую ядерную программу, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКитайУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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