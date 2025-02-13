https://ria.ru/20250213/trevoga-1998991638.html
В Липецкой области объявили воздушную опасность
В Липецкой области объявили воздушную опасность - РИА Новости, 13.02.2025
В Липецкой области объявили воздушную опасность
Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T03:28:00+03:00
2025-02-13T03:28:00+03:00
2025-02-13T03:34:00+03:00
липецкая область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону в Telegram-канале. "Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250126/drony-1994225356.html
липецкая область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Липецкая область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Липецкой области объявили воздушную опасность
МЧС: в Липецкой области объявили воздушную опасность