https://ria.ru/20250213/trevoga-1998991638.html

В Липецкой области объявили воздушную опасность

В Липецкой области объявили воздушную опасность - РИА Новости, 13.02.2025

В Липецкой области объявили воздушную опасность

Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T03:28:00+03:00

2025-02-13T03:28:00+03:00

2025-02-13T03:34:00+03:00

липецкая область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону в Telegram-канале. "Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250126/drony-1994225356.html

липецкая область

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность