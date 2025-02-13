https://ria.ru/20250213/trevoga-1998989854.html

В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА

В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 13.02.2025

В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Самарской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T02:58:00+03:00

2025-02-13T02:58:00+03:00

2025-02-13T02:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

самарская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Самарской области, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!" - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250126/drony-1994225356.html

самарская область

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

самарская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность