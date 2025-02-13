https://ria.ru/20250213/tramp-1999248384.html

Трамп обещал, что Украина будет участвовать в переговорах

Трамп обещал, что Украина будет участвовать в переговорах - РИА Новости, 13.02.2025

Трамп обещал, что Украина будет участвовать в переговорах

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина будет участвовать в переговорах по урегулированию. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T23:02:00+03:00

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украина

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина будет участвовать в переговорах по урегулированию."Конечно, у них будет (место за столом переговоров - ред.), они часть этого", - заявил Трамп в Белом доме в ответ на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20250213/peregovory-1999248005.html

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, в мире, дональд трамп, сша