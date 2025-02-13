https://ria.ru/20250213/tramp-1999248384.html
Трамп обещал, что Украина будет участвовать в переговорах
Трамп обещал, что Украина будет участвовать в переговорах - РИА Новости, 13.02.2025
Трамп обещал, что Украина будет участвовать в переговорах
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина будет участвовать в переговорах по урегулированию. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T23:02:00+03:00
2025-02-13T23:02:00+03:00
2025-02-13T23:06:00+03:00
украина
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина будет участвовать в переговорах по урегулированию."Конечно, у них будет (место за столом переговоров - ред.), они часть этого", - заявил Трамп в Белом доме в ответ на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20250213/peregovory-1999248005.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, дональд трамп, сша
Украина, В мире, Дональд Трамп, США
Трамп обещал, что Украина будет участвовать в переговорах
Президент США Трамп: Украина будет за столом переговоров по урегулированию