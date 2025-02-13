https://ria.ru/20250213/tramp-1999209759.html

Песков назвал разговор Трампа и Путина откровенным

Песков назвал разговор Трампа и Путина откровенным - РИА Новости, 13.02.2025

Песков назвал разговор Трампа и Путина откровенным

Тон разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа был конструктивный, рабочий и достаточно откровенный, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T18:38:00+03:00

2025-02-13T18:38:00+03:00

2025-02-13T18:53:00+03:00

дональд трамп

политика

россия

сша

владимир путин

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/03/1556000323_77:389:2986:2025_1920x0_80_0_0_7d232ce6190c356c2bf8074f7f3bc6c0.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Тон разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа был конструктивный, рабочий и достаточно откровенный, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Тон был весьма конструктивный, рабочий и достаточно откровенный", - сказал Песков в интервью "Первому каналу", комментируя тон телефонных переговоров Путина и Трампа, которые состоялись в среду.

https://ria.ru/20250213/peregovory-1999189172.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, политика, россия, сша, владимир путин, дмитрий песков