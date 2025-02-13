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Песков назвал разговор Трампа и Путина откровенным - РИА Новости, 13.02.2025
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18:38 13.02.2025 (обновлено: 18:53 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/tramp-1999209759.html
Песков назвал разговор Трампа и Путина откровенным
Песков назвал разговор Трампа и Путина откровенным - РИА Новости, 13.02.2025
Песков назвал разговор Трампа и Путина откровенным
Тон разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа был конструктивный, рабочий и достаточно откровенный, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T18:38:00+03:00
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политика
россия
сша
владимир путин
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Тон разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа был конструктивный, рабочий и достаточно откровенный, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Тон был весьма конструктивный, рабочий и достаточно откровенный", - сказал Песков в интервью "Первому каналу", комментируя тон телефонных переговоров Путина и Трампа, которые состоялись в среду.
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дональд трамп, политика, россия, сша, владимир путин, дмитрий песков
Дональд Трамп, Политика, Россия, США, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков назвал разговор Трампа и Путина откровенным

Песков заявил, что разговор Трампа и Путина был конструктивным и откровенным

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Тон разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа был конструктивный, рабочий и достаточно откровенный, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Тон был весьма конструктивный, рабочий и достаточно откровенный", - сказал Песков в интервью "Первому каналу", комментируя тон телефонных переговоров Путина и Трампа, которые состоялись в среду.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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