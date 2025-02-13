https://ria.ru/20250213/tramp-1999209759.html
Песков назвал разговор Трампа и Путина откровенным
Песков назвал разговор Трампа и Путина откровенным - РИА Новости, 13.02.2025
Песков назвал разговор Трампа и Путина откровенным
Тон разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа был конструктивный, рабочий и достаточно откровенный, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T18:38:00+03:00
2025-02-13T18:38:00+03:00
2025-02-13T18:53:00+03:00
дональд трамп
политика
россия
сша
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/03/1556000323_77:389:2986:2025_1920x0_80_0_0_7d232ce6190c356c2bf8074f7f3bc6c0.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Тон разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа был конструктивный, рабочий и достаточно откровенный, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Тон был весьма конструктивный, рабочий и достаточно откровенный", - сказал Песков в интервью "Первому каналу", комментируя тон телефонных переговоров Путина и Трампа, которые состоялись в среду.
https://ria.ru/20250213/peregovory-1999189172.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/03/1556000323_297:205:2753:2047_1920x0_80_0_0_27b41aca89c1b2b22f6df9c766a5113d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, политика, россия, сша, владимир путин, дмитрий песков
Дональд Трамп, Политика, Россия, США, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков назвал разговор Трампа и Путина откровенным
Песков заявил, что разговор Трампа и Путина был конструктивным и откровенным