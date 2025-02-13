https://ria.ru/20250213/tramp-1999161050.html

Трамп потребовал от Reuters вернуть деньги

Трамп потребовал от Reuters вернуть деньги - РИА Новости, 13.02.2025

Трамп потребовал от Reuters вернуть деньги

Президент США Дональд Трамп потребовал агентство Рейтер вернуть деньги, которые оно получило от американского правительства, в частности, от министерства... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T16:37:00+03:00

2025-02-13T16:37:00+03:00

2025-02-13T16:37:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал агентство Рейтер вернуть деньги, которые оно получило от американского правительства, в частности, от министерства обороны, такое заявление он сделал в соцсети Truth Social. Ранее американский предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск заявил, что агентство Рейтер получало миллионы долларов от властей США за введение аудитории в заблуждение. В своей публикации Трамп заявил со ссылкой на департамент государственного управления США (DOGE), что Рейтер получил девять миллионов долларов от министерства обороны. "Департамент государственного управления США (DOGE): похоже, что радикально левый Рейтер получил девять миллионов долларов от министерства обороны на изучение "социального введения в заблуждение в больших масштабах". Сейчас же верните деньги!" - написал президент в Truth Social. Трамп также потребовал в Truth Social от издания Politico вернуть миллионы долларов американским налогоплательщикам. Трамп также упомянул газету New York Times, назвав издание "издыхающим". "Департамент государственного управления США (DOGE): почему Politico получало миллионы долларов за ничего. За покупку СМИ? Верните деньги налогоплательщикам! Сколько издыхающий New York Times заплатил? Эти деньги поддерживают его жизнь (издания - ред.)? Они покупают СМИ!" - написал политик в другой своей публикации.

https://ria.ru/20250213/mask-1999085451.html

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в мире, технологии, сша, дональд трамп, илон маск, politico