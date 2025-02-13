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Трамп потребовал от Reuters вернуть деньги - РИА Новости, 13.02.2025
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16:37 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/tramp-1999161050.html
Трамп потребовал от Reuters вернуть деньги
Трамп потребовал от Reuters вернуть деньги - РИА Новости, 13.02.2025
Трамп потребовал от Reuters вернуть деньги
Президент США Дональд Трамп потребовал агентство Рейтер вернуть деньги, которые оно получило от американского правительства, в частности, от министерства... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T16:37:00+03:00
2025-02-13T16:37:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал агентство Рейтер вернуть деньги, которые оно получило от американского правительства, в частности, от министерства обороны, такое заявление он сделал в соцсети Truth Social. Ранее американский предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск заявил, что агентство Рейтер получало миллионы долларов от властей США за введение аудитории в заблуждение. В своей публикации Трамп заявил со ссылкой на департамент государственного управления США (DOGE), что Рейтер получил девять миллионов долларов от министерства обороны. "Департамент государственного управления США (DOGE): похоже, что радикально левый Рейтер получил девять миллионов долларов от министерства обороны на изучение "социального введения в заблуждение в больших масштабах". Сейчас же верните деньги!" - написал президент в Truth Social. Трамп также потребовал в Truth Social от издания Politico вернуть миллионы долларов американским налогоплательщикам. Трамп также упомянул газету New York Times, назвав издание "издыхающим". "Департамент государственного управления США (DOGE): почему Politico получало миллионы долларов за ничего. За покупку СМИ? Верните деньги налогоплательщикам! Сколько издыхающий New York Times заплатил? Эти деньги поддерживают его жизнь (издания - ред.)? Они покупают СМИ!" - написал политик в другой своей публикации.
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в мире, технологии, сша, дональд трамп, илон маск, politico
В мире, Технологии, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Politico
Трамп потребовал от Reuters вернуть деньги

Трамп потребовал от агентства Reuters вернуть деньги, полученные от Пентагона

© Getty Images / Win McNameeПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Getty Images / Win McNamee
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал агентство Рейтер вернуть деньги, которые оно получило от американского правительства, в частности, от министерства обороны, такое заявление он сделал в соцсети Truth Social.
Ранее американский предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск заявил, что агентство Рейтер получало миллионы долларов от властей США за введение аудитории в заблуждение.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Маск высмеял Associated Press
Вчера, 13:26
В своей публикации Трамп заявил со ссылкой на департамент государственного управления США (DOGE), что Рейтер получил девять миллионов долларов от министерства обороны.
"Департамент государственного управления США (DOGE): похоже, что радикально левый Рейтер получил девять миллионов долларов от министерства обороны на изучение "социального введения в заблуждение в больших масштабах". Сейчас же верните деньги!" - написал президент в Truth Social.
Трамп также потребовал в Truth Social от издания Politico вернуть миллионы долларов американским налогоплательщикам. Трамп также упомянул газету New York Times, назвав издание "издыхающим".
"Департамент государственного управления США (DOGE): почему Politico получало миллионы долларов за ничего. За покупку СМИ? Верните деньги налогоплательщикам! Сколько издыхающий New York Times заплатил? Эти деньги поддерживают его жизнь (издания - ред.)? Они покупают СМИ!" - написал политик в другой своей публикации.
Илон Маск в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Маск обвинил Reuters в введении аудитории в заблуждение
Вчера, 10:14
 
В миреТехнологииСШАДональд ТрампИлон МаскPolitico
 
 
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