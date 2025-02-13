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Трамп пошел на уступки России, заявили в Германии - РИА Новости, 13.02.2025
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13:21 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/tramp-1999088841.html
Трамп пошел на уступки России, заявили в Германии
Трамп пошел на уступки России, заявили в Германии - РИА Новости, 13.02.2025
Трамп пошел на уступки России, заявили в Германии
Министр обороны Германии Борис Писториус выразил сожаление, что администрация президента США Дональд Трамп "пошла на уступки" РФ еще до начала переговоров о... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T13:21:00+03:00
2025-02-13T13:21:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус выразил сожаление, что администрация президента США Дональд Трамп "пошла на уступки" РФ еще до начала переговоров о мирном урегулировании на Украине. "К сожалению, администрация Трампа публично пошла на уступки Путину еще до начала переговоров, еще до того, как переговоры даже начались. С моей точки зрения, было бы лучше говорить о возможном членстве в НАТО для Украины или возможных потерях территорий за столом переговоров", - сказал Писториус по прибытии на встречу министров обороны стран НАТО в Брюсселе. "Для меня ясно, и в этом нет никаких сомнений, что Европа должна быть вовлечена в переговоры", - также подчеркнул он. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. Президент РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, борис писториус, нато
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Борис Писториус, НАТО
Трамп пошел на уступки России, заявили в Германии

Писториус: Трамп пошел на уступки России еще до начала переговоров по Украине

© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус выразил сожаление, что администрация президента США Дональд Трамп "пошла на уступки" РФ еще до начала переговоров о мирном урегулировании на Украине.
"К сожалению, администрация Трампа публично пошла на уступки Путину еще до начала переговоров, еще до того, как переговоры даже начались. С моей точки зрения, было бы лучше говорить о возможном членстве в НАТО для Украины или возможных потерях территорий за столом переговоров", - сказал Писториус по прибытии на встречу министров обороны стран НАТО в Брюсселе.
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"Для меня ясно, и в этом нет никаких сомнений, что Европа должна быть вовлечена в переговоры", - также подчеркнул он.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Президент РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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В миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинБорис ПисториусНАТО
 
 
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