Monde: беседа Трампа и Путина не оставила Европе места в переговорах
Monde: Трамп разговором с Путиным разрушил альянс западных союзников Украины
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ПАРИЖ, 13 фев – РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп разговором с российским лидером Владимиром Путиным разрушил альянс западных союзников Украины, не оставив им "ни малейшего места в переговорах", пишет издание Monde.
"Трамп подошел к этому вопросу как к вопросу двусторонних отношений, единственной целью которого является мир. Посредством такого индивидуального подхода Дональд Трамп разрушает единый фронт, представленный западными странами с начала войны. Новый американский президент не предоставляет европейцам ни малейшего места в переговорах", - пишет газета.
Трамп провел переговоры "без консультации с европейскими лидерами" и видит в этом обмене мнениями возможное начало плодотворного двустороннего сотрудничества, пишет газета.
Трамп отошел от "агрессивного подхода" к России, который отличал его предшественника Джо Байдена, пишет Monde, а его подход к этому конфликту "имеет большое значение".
Президенты РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.