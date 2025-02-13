https://ria.ru/20250213/tramp-1999071506.html

Monde: беседа Трампа и Путина не оставила Европе места в переговорах

Monde: беседа Трампа и Путина не оставила Европе места в переговорах - РИА Новости, 13.02.2025

Monde: беседа Трампа и Путина не оставила Европе места в переговорах

Американский президент Дональд Трамп разговором с российским лидером Владимиром Путиным разрушил альянс западных союзников Украины, не оставив им "ни малейшего... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T12:31:00+03:00

2025-02-13T12:31:00+03:00

2025-02-13T12:51:00+03:00

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ПАРИЖ, 13 фев – РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп разговором с российским лидером Владимиром Путиным разрушил альянс западных союзников Украины, не оставив им "ни малейшего места в переговорах", пишет издание Monde. "Трамп подошел к этому вопросу как к вопросу двусторонних отношений, единственной целью которого является мир. Посредством такого индивидуального подхода Дональд Трамп разрушает единый фронт, представленный западными странами с начала войны. Новый американский президент не предоставляет европейцам ни малейшего места в переговорах", - пишет газета. Трамп провел переговоры "без консультации с европейскими лидерами" и видит в этом обмене мнениями возможное начало плодотворного двустороннего сотрудничества, пишет газета. Трамп отошел от "агрессивного подхода" к России, который отличал его предшественника Джо Байдена, пишет Monde, а его подход к этому конфликту "имеет большое значение". Президенты РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

https://ria.ru/20250213/tramp-1999049717.html

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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, джо байден