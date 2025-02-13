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На танкере в порту Усть-Луга нашли третье повреждение корпуса - РИА Новости, 13.02.2025
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17:25 13.02.2025 (обновлено: 17:29 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/tanker-1999183897.html
На танкере в порту Усть-Луга нашли третье повреждение корпуса
На танкере в порту Усть-Луга нашли третье повреждение корпуса - РИА Новости, 13.02.2025
На танкере в порту Усть-Луга нашли третье повреждение корпуса
При обследовании правого борта танкера Koala, на котором 9 февраля в порту Усть-Луга произошел взрыв в машинном отделении, было обнаружено третье повреждение... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T17:25:00+03:00
2025-02-13T17:29:00+03:00
происшествия
усть-луга
ленинградская область
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
россия
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. При обследовании правого борта танкера Koala, на котором 9 февраля в порту Усть-Луга произошел взрыв в машинном отделении, было обнаружено третье повреждение корпуса, сообщает Росморречфлот. "В настоящее время водолазы Морспасслужбы продолжают обследовать правый борт пострадавшего судна, где накануне было обнаружено третье повреждение корпуса. Задействован рейдовый водолазный катер "Водолаз Чебаненко", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты Морспасслужбы разработали технологии заделки повреждений на левом борту танкера Koala и предоставили чертежи с размерами пробоин. Отмечается, что на борту танкера находится около 130 тысяч тонн мазута, ведется подготовка к его откачке. Сотрудники терминала Усть-Луга устанавливают паропровода для прогрева груза, идет наладка оборудования: специалисты Морспасслужбы прорабатывают безопасные варианты подачи пара с берега, учитывая наличие воды в машинном отделении судна, уточняет Росморречфлот. Аварийное судно обоновано, разлива нефтепродуктов не зафиксировано, отмечается в сообщении. В район происшествия прибыло аварийно-спасательное судно "Спасатель Карев" Балтийского филиала Морспасслужбы, которое в случае необходимости готово приступить к ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов, добавляется там. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что на танкере в порту Усть-Луга произошел техногенный инцидент во время запуска двигателя, в результате которого повреждено машинное отделение. Танкер пришвартован у причала. Росморречфлот сообщал, что на танкере Koala в порту Усть-Луга при подготовке к работе главного двигателя, по предварительным данным, произошел взрыв в машинном отделении, из-за чего экипаж был вынужден эвакуироваться на берег. Грузовые резервуары судна не повреждены, экипаж не пострадал. Ведомство сообщало, что происшествие не повлекло за собой разлива груза либо утечки нефтепродуктов.
https://ria.ru/20250213/volgoneft-1999179118.html
https://ria.ru/20250210/samolet-1998322883.html
https://ria.ru/20250205/tanker-1997435393.html
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происшествия, усть-луга, ленинградская область, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), россия
Происшествия, Усть-Луга, Ленинградская область, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Россия
На танкере в порту Усть-Луга нашли третье повреждение корпуса

Росморречфлот: на танкере Koala в порту Усть-Луга нашли 3-е повреждение корпуса

© Фото : Александр ДроZденко/TelegramТанкер "Коала", на котором произошел техногенный инцидент в порту Усть-Луга
Танкер Коала, на котором произошел техногенный инцидент в порту Усть-Луга - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Фото : Александр ДроZденко/Telegram
Танкер "Коала", на котором произошел техногенный инцидент в порту Усть-Луга. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. При обследовании правого борта танкера Koala, на котором 9 февраля в порту Усть-Луга произошел взрыв в машинном отделении, было обнаружено третье повреждение корпуса, сообщает Росморречфлот.
"В настоящее время водолазы Морспасслужбы продолжают обследовать правый борт пострадавшего судна, где накануне было обнаружено третье повреждение корпуса. Задействован рейдовый водолазный катер "Водолаз Чебаненко", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что специалисты Морспасслужбы разработали технологии заделки повреждений на левом борту танкера Koala и предоставили чертежи с размерами пробоин.
Отмечается, что на борту танкера находится около 130 тысяч тонн мазута, ведется подготовка к его откачке. Сотрудники терминала Усть-Луга устанавливают паропровода для прогрева груза, идет наладка оборудования: специалисты Морспасслужбы прорабатывают безопасные варианты подачи пара с берега, учитывая наличие воды в машинном отделении судна, уточняет Росморречфлот.
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Аварийное судно обоновано, разлива нефтепродуктов не зафиксировано, отмечается в сообщении. В район происшествия прибыло аварийно-спасательное судно "Спасатель Карев" Балтийского филиала Морспасслужбы, которое в случае необходимости готово приступить к ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов, добавляется там.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что на танкере в порту Усть-Луга произошел техногенный инцидент во время запуска двигателя, в результате которого повреждено машинное отделение. Танкер пришвартован у причала. Росморречфлот сообщал, что на танкере Koala в порту Усть-Луга при подготовке к работе главного двигателя, по предварительным данным, произошел взрыв в машинном отделении, из-за чего экипаж был вынужден эвакуироваться на берег. Грузовые резервуары судна не повреждены, экипаж не пострадал. Ведомство сообщало, что происшествие не повлекло за собой разлива груза либо утечки нефтепродуктов.
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ПроисшествияУсть-ЛугаЛенинградская областьФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Россия
 
 
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