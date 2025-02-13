https://ria.ru/20250213/svo-1999159438.html
Волонтеры движения "Наша Zабота" отправили на фронт партию ружей
Волонтеры движения "Наша Zабота" отправили на фронт партию ружей - РИА Новости, 13.02.2025
Волонтеры движения "Наша Zабота" отправили на фронт партию ружей
Добровольцы общественного движения "Наша Zабота" доставили бойцам на передовую партию гладкоствольных ружей, сообщила РИА Новости руководитель организации... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T16:32:00+03:00
2025-02-13T16:32:00+03:00
2025-02-13T16:32:00+03:00
надежные люди
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990370153_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f168f219beff7b7689ce9f86882f1947.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Добровольцы общественного движения "Наша Zабота" доставили бойцам на передовую партию гладкоствольных ружей, сообщила РИА Новости руководитель организации Наталья Шевелева. "Волонтеры движения "Наша Zабота" отправили бойцам на угледарском направлении СВО десять гладкоствольных ружей, чтобы сбивать ими вражеские беспилотники. Специально для этого из воинской части откомандировали офицера, который забрал оружие и отвез его боевым товарищам", - рассказала Шевелева. Она добавила, что в рамках гуманитарной миссии добровольцы доставили бойцам на фронт большие мониторы для операторов дронов, окопные свечи, теплые вещи, спальные мешки, протеиновые батончики, а также медицинские матрасы для госпиталя.
https://ria.ru/20250213/gumpomosch-1999065659.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990370153_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_baa97b03b585b30741eb04340ee24bae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сво
Волонтеры движения "Наша Zабота" отправили на фронт партию ружей
Волонтеры движения "Наша Zабота" отправили в зону СВО партию ружей
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Добровольцы общественного движения "Наша Zабота" доставили бойцам на передовую партию гладкоствольных ружей, сообщила РИА Новости руководитель организации Наталья Шевелева.
"Волонтеры движения "Наша Zабота" отправили бойцам на угледарском направлении СВО десять гладкоствольных ружей, чтобы сбивать ими вражеские беспилотники. Специально для этого из воинской части откомандировали офицера, который забрал оружие и отвез его боевым товарищам", - рассказала Шевелева.
Она добавила, что в рамках гуманитарной миссии добровольцы доставили бойцам на фронт большие мониторы для операторов дронов, окопные свечи, теплые вещи, спальные мешки, протеиновые батончики, а также медицинские матрасы для госпиталя.