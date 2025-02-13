https://ria.ru/20250213/svo-1999159438.html

Волонтеры движения "Наша Zабота" отправили на фронт партию ружей

Волонтеры движения "Наша Zабота" отправили на фронт партию ружей - РИА Новости, 13.02.2025

Волонтеры движения "Наша Zабота" отправили на фронт партию ружей

Добровольцы общественного движения "Наша Zабота" доставили бойцам на передовую партию гладкоствольных ружей, сообщила РИА Новости руководитель организации... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T16:32:00+03:00

2025-02-13T16:32:00+03:00

2025-02-13T16:32:00+03:00

надежные люди

сво

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Добровольцы общественного движения "Наша Zабота" доставили бойцам на передовую партию гладкоствольных ружей, сообщила РИА Новости руководитель организации Наталья Шевелева. "Волонтеры движения "Наша Zабота" отправили бойцам на угледарском направлении СВО десять гладкоствольных ружей, чтобы сбивать ими вражеские беспилотники. Специально для этого из воинской части откомандировали офицера, который забрал оружие и отвез его боевым товарищам", - рассказала Шевелева. Она добавила, что в рамках гуманитарной миссии добровольцы доставили бойцам на фронт большие мониторы для операторов дронов, окопные свечи, теплые вещи, спальные мешки, протеиновые батончики, а также медицинские матрасы для госпиталя.

https://ria.ru/20250213/gumpomosch-1999065659.html

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2025

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сво