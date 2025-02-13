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Волонтеры движения "Наша Zабота" отправили на фронт партию ружей - РИА Новости, 13.02.2025
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Надежные люди
 
16:32 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/svo-1999159438.html
Волонтеры движения "Наша Zабота" отправили на фронт партию ружей
Волонтеры движения "Наша Zабота" отправили на фронт партию ружей - РИА Новости, 13.02.2025
Волонтеры движения "Наша Zабота" отправили на фронт партию ружей
Добровольцы общественного движения "Наша Zабота" доставили бойцам на передовую партию гладкоствольных ружей, сообщила РИА Новости руководитель организации... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T16:32:00+03:00
2025-02-13T16:32:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Добровольцы общественного движения "Наша Zабота" доставили бойцам на передовую партию гладкоствольных ружей, сообщила РИА Новости руководитель организации Наталья Шевелева. "Волонтеры движения "Наша Zабота" отправили бойцам на угледарском направлении СВО десять гладкоствольных ружей, чтобы сбивать ими вражеские беспилотники. Специально для этого из воинской части откомандировали офицера, который забрал оружие и отвез его боевым товарищам", - рассказала Шевелева. Она добавила, что в рамках гуманитарной миссии добровольцы доставили бойцам на фронт большие мониторы для операторов дронов, окопные свечи, теплые вещи, спальные мешки, протеиновые батончики, а также медицинские матрасы для госпиталя.
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сво
Надежные люди, СВО
Волонтеры движения "Наша Zабота" отправили на фронт партию ружей

Волонтеры движения "Наша Zабота" отправили в зону СВО партию ружей

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСнайпер соединения спецназначения группировки войск "Центр" в зоне СВО
Снайпер соединения спецназначения группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Снайпер соединения спецназначения группировки войск "Центр" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Добровольцы общественного движения "Наша Zабота" доставили бойцам на передовую партию гладкоствольных ружей, сообщила РИА Новости руководитель организации Наталья Шевелева.
"Волонтеры движения "Наша Zабота" отправили бойцам на угледарском направлении СВО десять гладкоствольных ружей, чтобы сбивать ими вражеские беспилотники. Специально для этого из воинской части откомандировали офицера, который забрал оружие и отвез его боевым товарищам", - рассказала Шевелева.
Она добавила, что в рамках гуманитарной миссии добровольцы доставили бойцам на фронт большие мониторы для операторов дронов, окопные свечи, теплые вещи, спальные мешки, протеиновые батончики, а также медицинские матрасы для госпиталя.
Добровольцы развозят гуманитарную помощь жителям - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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