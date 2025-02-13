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В Госдуму внесли проект, обязывающий ЦБ согласовывать повышение ставки - РИА Новости, 13.02.2025
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15:57 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/stavka-1999146326.html
В Госдуму внесли проект, обязывающий ЦБ согласовывать повышение ставки
В Госдуму внесли проект, обязывающий ЦБ согласовывать повышение ставки - РИА Новости, 13.02.2025
В Госдуму внесли проект, обязывающий ЦБ согласовывать повышение ставки
Группа депутатов фракции "Справедливая Россия – За правду" внесла в Госдуму законопроект, обязывающий ЦБ согласовывать с нижней палатой парламента решения о... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T15:57:00+03:00
2025-02-13T15:57:00+03:00
экономика
россия
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Группа депутатов фракции "Справедливая Россия – За правду" внесла в Госдуму законопроект, обязывающий ЦБ согласовывать с нижней палатой парламента решения о значительном повышении ключевой ставки, документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы. "Банк России может повышать процентную ставку по операциям Банка России более чем на сто базисных пунктов (1 процентный пункт - ред.) только с согласия Государственной думы, оформленного соответствующим постановлением. Банк России не может повышать процентную ставку по операциям Банка России без согласия Государственной думы, если повышение процентной ставки... превышает размер годовой инфляции за предыдущий календарный год, увеличенный в полтора раза", - говорится в тексте проекта. Необходимость такого согласования, по мнению авторов законопроекта, "позволит снизить вероятность чрезмерного воздействия негативных решений на экономику". В пояснительной записке они подчеркивают, что одобрение парламента потребуется только для значительных изменений по ставке, "что обеспечивает баланс между оперативностью регулирования и необходимостью предотвратить неоправданное давление на рынок". "В современных экономических условиях резкие изменения ключевой процентной ставки Банком России могут создавать существенное давление на денежно-кредитную систему, вызывая шоковые эффекты для экономики. Это особенно заметно в таких секторах, как малый и средний бизнес, ипотечное кредитование и потребительский рынок, которые наиболее чувствительны к изменениям стоимости заимствований", - поясняют авторы. "Ограничение роста ставки в размере, не превышающем полуторное значение инфляции за предыдущий год, также является важным инструментом, направленным на защиту устойчивости экономики. Это предотвратит ситуации, когда чрезмерное ужесточение денежно-кредитной политики приводит к сокращению инвестиций, росту стоимости обслуживания долгов и снижению доступности финансовых ресурсов для предприятий и населения", - добавляется в документе. В пятницу состоится первое заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке в текущем году. На предыдущем заседании 20 декабря 2024 года Банк России неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых – это является рекордным значением для России.
https://ria.ru/20250213/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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экономика, россия, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В Госдуму внесли проект, обязывающий ЦБ согласовывать повышение ставки

Эсеры внесли в Госдуму законопроект, ограничивающий ЦБ в повышении ставки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗдание Банка России на улице Неглинная в Москве
Здание Банка России на улице Неглинная в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Здание Банка России на улице Неглинная в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Группа депутатов фракции "Справедливая Россия – За правду" внесла в Госдуму законопроект, обязывающий ЦБ согласовывать с нижней палатой парламента решения о значительном повышении ключевой ставки, документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы.
«
"Банк России может повышать процентную ставку по операциям Банка России более чем на сто базисных пунктов (1 процентный пункт - ред.) только с согласия Государственной думы, оформленного соответствующим постановлением. Банк России не может повышать процентную ставку по операциям Банка России без согласия Государственной думы, если повышение процентной ставки... превышает размер годовой инфляции за предыдущий календарный год, увеличенный в полтора раза", - говорится в тексте проекта.
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Необходимость такого согласования, по мнению авторов законопроекта, "позволит снизить вероятность чрезмерного воздействия негативных решений на экономику". В пояснительной записке они подчеркивают, что одобрение парламента потребуется только для значительных изменений по ставке, "что обеспечивает баланс между оперативностью регулирования и необходимостью предотвратить неоправданное давление на рынок".
«
"В современных экономических условиях резкие изменения ключевой процентной ставки Банком России могут создавать существенное давление на денежно-кредитную систему, вызывая шоковые эффекты для экономики. Это особенно заметно в таких секторах, как малый и средний бизнес, ипотечное кредитование и потребительский рынок, которые наиболее чувствительны к изменениям стоимости заимствований", - поясняют авторы.
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"Ограничение роста ставки в размере, не превышающем полуторное значение инфляции за предыдущий год, также является важным инструментом, направленным на защиту устойчивости экономики. Это предотвратит ситуации, когда чрезмерное ужесточение денежно-кредитной политики приводит к сокращению инвестиций, росту стоимости обслуживания долгов и снижению доступности финансовых ресурсов для предприятий и населения", - добавляется в документе.
В пятницу состоится первое заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке в текущем году. На предыдущем заседании 20 декабря 2024 года Банк России неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых – это является рекордным значением для России.
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