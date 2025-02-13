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В ВСУ назвали США ненадежным партнером, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.02.2025
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18:53 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/ssha-1999215901.html
В ВСУ назвали США ненадежным партнером, сообщили СМИ
В ВСУ назвали США ненадежным партнером, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.02.2025
В ВСУ назвали США ненадежным партнером, сообщили СМИ
Офицер ВСУ назвал Вашингтон ненадежным партнером и заявил, что разговор лидера США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина стал "величайшим... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T18:53:00+03:00
2025-02-13T18:53:00+03:00
сша
россия
вашингтон (штат)
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Офицер ВСУ назвал Вашингтон ненадежным партнером и заявил, что разговор лидера США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина стал "величайшим разочарованием", пишет газета Washington Post. "Один военный офицер назвал США ненадежным партнером и сказал, что звонок стал "величайшим разочарованием от действий США", - говорится в публикации. Президенты РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
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сша, россия, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
США, Россия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В ВСУ назвали США ненадежным партнером, сообщили СМИ

WP: офицер ВСУ назвал США ненадежным партнером после разговора Путина и Трампа

© AP Photo / Mariam ZuhaibФлаги Украины и США в Вашингтоне
Флаги Украины и США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Флаги Украины и США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Офицер ВСУ назвал Вашингтон ненадежным партнером и заявил, что разговор лидера США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина стал "величайшим разочарованием", пишет газета Washington Post.
«
"Один военный офицер назвал США ненадежным партнером и сказал, что звонок стал "величайшим разочарованием от действий США", - говорится в публикации.
Президенты РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Мировые СМИ назвали разговор Путина и Трампа прорывом
12 февраля, 22:51
 
СШАРоссияВашингтон (штат)Дональд ТрампВладимир ПутинДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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