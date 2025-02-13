https://ria.ru/20250213/ssha-1999215901.html

В ВСУ назвали США ненадежным партнером, сообщили СМИ

В ВСУ назвали США ненадежным партнером, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.02.2025

В ВСУ назвали США ненадежным партнером, сообщили СМИ

Офицер ВСУ назвал Вашингтон ненадежным партнером и заявил, что разговор лидера США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина стал "величайшим... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T18:53:00+03:00

2025-02-13T18:53:00+03:00

2025-02-13T18:53:00+03:00

сша

россия

вашингтон (штат)

дональд трамп

владимир путин

дмитрий песков

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Офицер ВСУ назвал Вашингтон ненадежным партнером и заявил, что разговор лидера США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина стал "величайшим разочарованием", пишет газета Washington Post. "Один военный офицер назвал США ненадежным партнером и сказал, что звонок стал "величайшим разочарованием от действий США", - говорится в публикации. Президенты РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

https://ria.ru/20250212/putin-1998973499.html

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сша, россия, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире