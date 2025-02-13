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В ВСУ назвали США ненадежным партнером, сообщили СМИ
В ВСУ назвали США ненадежным партнером, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.02.2025
В ВСУ назвали США ненадежным партнером, сообщили СМИ
Офицер ВСУ назвал Вашингтон ненадежным партнером и заявил, что разговор лидера США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина стал "величайшим... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T18:53:00+03:00
2025-02-13T18:53:00+03:00
2025-02-13T18:53:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Офицер ВСУ назвал Вашингтон ненадежным партнером и заявил, что разговор лидера США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина стал "величайшим разочарованием", пишет газета Washington Post. "Один военный офицер назвал США ненадежным партнером и сказал, что звонок стал "величайшим разочарованием от действий США", - говорится в публикации. Президенты РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
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сша, россия, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
США, Россия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В ВСУ назвали США ненадежным партнером, сообщили СМИ
WP: офицер ВСУ назвал США ненадежным партнером после разговора Путина и Трампа