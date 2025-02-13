https://ria.ru/20250213/spetsoperatsiya-1998996742.html
Российские военные эвакуировали мирное население из Дзержинска
Российские военные эвакуировали мирное население из Дзержинска - РИА Новости, 13.02.2025
Российские военные эвакуировали мирное население из Дзержинска
Российские военнослужащие эвакуировали большое количество мирного населения из Дзержинска (украинское название Торецк), сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T05:13:00+03:00
2025-02-13T05:13:00+03:00
2025-02-13T05:13:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие эвакуировали большое количество мирного населения из Дзержинска (украинское название Торецк), сообщили в Минобороны РФ. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля. По сообщению ведомства, ВСУ из города выбили подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр". "В ходе освобождения города Дзержинск, военнослужащими-гвардейцами было эвакуировано большое количество мирного населения, которое пострадало от украинских военнослужащих", - говорится в сообщении. По словам старшего стрелка, ефрейтора Евгения Пономаренко, на первом этаже одного из зданий находилось мирное население, а в подвалах прятались украинские военнослужащие. "Мы освободили здание, эвакуировали мирное население в безопасное место. По нам пытались бить артиллерией. Запомнился случай, при эвакуации семьи в Горловку, ребенок девочка одновременно пила сок и молоко, понимаете, этот ребенок был рад всему... это очень запомнилось", - сказал Пономаренко.
https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Российские военные эвакуировали мирное население из Дзержинска
Российские военные эвакуировали мирных жителей Дзержинска, пострадавших от ВСУ
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие эвакуировали большое количество мирного населения из Дзержинска (украинское название Торецк), сообщили в Минобороны РФ.
Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля. По сообщению ведомства, ВСУ из города выбили подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр".
"В ходе освобождения города Дзержинск, военнослужащими-гвардейцами было эвакуировано большое количество мирного населения, которое пострадало от украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
По словам старшего стрелка, ефрейтора Евгения Пономаренко, на первом этаже одного из зданий находилось мирное население, а в подвалах прятались украинские военнослужащие.
"Мы освободили здание, эвакуировали мирное население в безопасное место. По нам пытались бить артиллерией. Запомнился случай, при эвакуации семьи в Горловку, ребенок девочка одновременно пила сок и молоко, понимаете, этот ребенок был рад всему... это очень запомнилось", - сказал Пономаренко.