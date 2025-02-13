https://ria.ru/20250213/spetsoperatsiya-1998996742.html

Российские военные эвакуировали мирное население из Дзержинска

Российские военные эвакуировали мирное население из Дзержинска - РИА Новости, 13.02.2025

Российские военные эвакуировали мирное население из Дзержинска

Российские военнослужащие эвакуировали большое количество мирного населения из Дзержинска (украинское название Торецк), сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T05:13:00+03:00

2025-02-13T05:13:00+03:00

2025-02-13T05:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998127827_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_6087bec0fc46e081f17c331db1f051b7.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие эвакуировали большое количество мирного населения из Дзержинска (украинское название Торецк), сообщили в Минобороны РФ. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля. По сообщению ведомства, ВСУ из города выбили подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр". "В ходе освобождения города Дзержинск, военнослужащими-гвардейцами было эвакуировано большое количество мирного населения, которое пострадало от украинских военнослужащих", - говорится в сообщении. По словам старшего стрелка, ефрейтора Евгения Пономаренко, на первом этаже одного из зданий находилось мирное население, а в подвалах прятались украинские военнослужащие. "Мы освободили здание, эвакуировали мирное население в безопасное место. По нам пытались бить артиллерией. Запомнился случай, при эвакуации семьи в Горловку, ребенок девочка одновременно пила сок и молоко, понимаете, этот ребенок был рад всему... это очень запомнилось", - сказал Пономаренко.

https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины