https://ria.ru/20250213/spetsoperatsiya-1998995329.html
Расчет ЗРК "Тунгуска" уничтожил польский БПЛА на Донецком направлении
Расчет ЗРК "Тунгуска" уничтожил польский БПЛА на Донецком направлении - РИА Новости, 13.02.2025
Расчет ЗРК "Тунгуска" уничтожил польский БПЛА на Донецком направлении
Расчет ЗРК "Тунгуска -2С6" ВС РФ поразил на донецком направлении разведывательный БПЛА FlyEye производства Польши, рассказал РИА Новости командир зенитного... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T04:51:00+03:00
2025-02-13T04:51:00+03:00
2025-02-13T04:51:00+03:00
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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Расчет ЗРК "Тунгуска -2С6" ВС РФ поразил на донецком направлении разведывательный БПЛА FlyEye производства Польши, рассказал РИА Новости командир зенитного взвода, ракетной батареи, зенитного дивизиона 110-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии с позывным "Борода". "Работаем на донецком направлении, где противник использует по большей части FPV-дроны для поражения целей, но для разведки или доразведки они (ВСУ - ред.) используют крылья. "Валькирия", "Фурия". Самый крупный был у нас польский. Размах крыльев три метра примерно. Это разведывательный беспилотник дальнего действия, который был передан Украине из Польши", - рассказал командир установки. По его словам, ЗРК "Тунгуска" оснащен двумя двуствольными 30-миллиметровыми орудиями со скорострельностью 5 тысяч выстрелов в минуту. Также имеется восемь зенитных, управляемых ракет. В основном комплекс в настоящее время используется для уничтожения разведывательных БПЛА противника на расстоянии около 10 километров. Хотя изначально рассчитан был на поражение самолетов и вертолетов на расстоянии до 20 километров, однако, по словам зенитчика, они (самолеты и вертолеты противника - ред.) не долетают. "При готовности "один", мы выезжаем на заданную точку и ведем поиск цели. Либо через экран, либо через оптический прицел. И после обнаружения докладываем. При поступлении команды на "пуск", совершаем пуск. Поражаем цели в 80 процентах случаев", - сказал в завершении военнослужащий.
https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Польша, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Расчет ЗРК "Тунгуска" уничтожил польский БПЛА на Донецком направлении
Расчет ЗРК "Тунгуска" уничтожил польский FlyEye на Донецком направлении
ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Расчет ЗРК "Тунгуска -2С6" ВС РФ поразил на донецком направлении разведывательный БПЛА FlyEye производства Польши, рассказал РИА Новости командир зенитного взвода, ракетной батареи, зенитного дивизиона 110-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии с позывным "Борода".
"Работаем на донецком направлении, где противник использует по большей части FPV-дроны для поражения целей, но для разведки или доразведки они (ВСУ
- ред.) используют крылья. "Валькирия", "Фурия". Самый крупный был у нас польский. Размах крыльев три метра примерно. Это разведывательный беспилотник дальнего действия, который был передан Украине
из Польши", - рассказал командир установки.
По его словам, ЗРК "Тунгуска" оснащен двумя двуствольными 30-миллиметровыми орудиями со скорострельностью 5 тысяч выстрелов в минуту. Также имеется восемь зенитных, управляемых ракет. В основном комплекс в настоящее время используется для уничтожения разведывательных БПЛА противника на расстоянии около 10 километров. Хотя изначально рассчитан был на поражение самолетов и вертолетов на расстоянии до 20 километров, однако, по словам зенитчика, они (самолеты и вертолеты противника - ред.) не долетают.
"При готовности "один", мы выезжаем на заданную точку и ведем поиск цели. Либо через экран, либо через оптический прицел. И после обнаружения докладываем. При поступлении команды на "пуск", совершаем пуск. Поражаем цели в 80 процентах случаев", - сказал в завершении военнослужащий.