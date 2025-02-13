https://ria.ru/20250213/spetsoperatsiya-1998995329.html

Расчет ЗРК "Тунгуска" уничтожил польский БПЛА на Донецком направлении

Расчет ЗРК "Тунгуска" уничтожил польский БПЛА на Донецком направлении - РИА Новости, 13.02.2025

Расчет ЗРК "Тунгуска" уничтожил польский БПЛА на Донецком направлении

Расчет ЗРК "Тунгуска -2С6" ВС РФ поразил на донецком направлении разведывательный БПЛА FlyEye производства Польши, рассказал РИА Новости командир зенитного... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T04:51:00+03:00

2025-02-13T04:51:00+03:00

2025-02-13T04:51:00+03:00

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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Расчет ЗРК "Тунгуска -2С6" ВС РФ поразил на донецком направлении разведывательный БПЛА FlyEye производства Польши, рассказал РИА Новости командир зенитного взвода, ракетной батареи, зенитного дивизиона 110-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии с позывным "Борода". "Работаем на донецком направлении, где противник использует по большей части FPV-дроны для поражения целей, но для разведки или доразведки они (ВСУ - ред.) используют крылья. "Валькирия", "Фурия". Самый крупный был у нас польский. Размах крыльев три метра примерно. Это разведывательный беспилотник дальнего действия, который был передан Украине из Польши", - рассказал командир установки. По его словам, ЗРК "Тунгуска" оснащен двумя двуствольными 30-миллиметровыми орудиями со скорострельностью 5 тысяч выстрелов в минуту. Также имеется восемь зенитных, управляемых ракет. В основном комплекс в настоящее время используется для уничтожения разведывательных БПЛА противника на расстоянии около 10 километров. Хотя изначально рассчитан был на поражение самолетов и вертолетов на расстоянии до 20 километров, однако, по словам зенитчика, они (самолеты и вертолеты противника - ред.) не долетают. "При готовности "один", мы выезжаем на заданную точку и ведем поиск цели. Либо через экран, либо через оптический прицел. И после обнаружения докладываем. При поступлении команды на "пуск", совершаем пуск. Поражаем цели в 80 процентах случаев", - сказал в завершении военнослужащий.

https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

польша, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность