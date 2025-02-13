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Минобороны рассказало о подвиге рядового Александра Кольцова - РИА Новости, 13.02.2025
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Минобороны рассказало о подвиге рядового Александра Кольцова
Минобороны рассказало о подвиге рядового Александра Кольцова - РИА Новости, 13.02.2025
Минобороны рассказало о подвиге рядового Александра Кольцова
Минобороны РФ рассказало о рядовом Александре Кольцове, который помог отразить атаку ВСУ, после чего оказал первую помощь раненым и вывез пострадавших бойцов с... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T00:06:00+03:00
2025-02-13T00:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Минобороны РФ рассказало о рядовом Александре Кольцове, который помог отразить атаку ВСУ, после чего оказал первую помощь раненым и вывез пострадавших бойцов с линии боевого соприкосновения. По данным ведомства, Кольцов получил задачу доставить боеприпасы и продовольствие обороняющимся российским подразделениям и эвакуировать раненых с линии боевого соприкосновения. "Украинские боевики перешли в наступление на позиции подразделения, в котором находился рядовой Кольцов, при поддержке бронетехники. Оперативно оценив обстановку, Александр сумел занять выгодную огневую позицию с фланга наступающей бронегруппы противника, оставаясь незамеченным. Точным выстрелом из ручного гранатомета Александр Кольцов повредил бронетранспортёр, а вторым выстрелом поразил боекомплект, уничтожив тем самым боевую машину противника. Враг, понеся потери, отступил", - говорится в сообщении. Уточняется, что Кольцов оказал первую помощь раненым товарищам, выдвинувшись на точку эвакуации, вывез пострадавших бойцов с линии боевого соприкосновения и доставил их в медицинское подразделение. "Благодаря грамотным и мужественным действиям рядового Александра Кольцова была отражена атака противника, нанесены потери врагу в живой силе и техники и спасены жизни раненых российских военнослужащих", - отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20250210/ukraina-1998438980.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия
Минобороны рассказало о подвиге рядового Александра Кольцова

Минобороны: рядовой Кольцов помог отразить атаку ВСУ и вывез раненых

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота РСЗО 9К57 "Ураган"
Работа РСЗО 9К57 Ураган - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа РСЗО 9К57 "Ураган". Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Минобороны РФ рассказало о рядовом Александре Кольцове, который помог отразить атаку ВСУ, после чего оказал первую помощь раненым и вывез пострадавших бойцов с линии боевого соприкосновения.
По данным ведомства, Кольцов получил задачу доставить боеприпасы и продовольствие обороняющимся российским подразделениям и эвакуировать раненых с линии боевого соприкосновения.
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"Украинские боевики перешли в наступление на позиции подразделения, в котором находился рядовой Кольцов, при поддержке бронетехники. Оперативно оценив обстановку, Александр сумел занять выгодную огневую позицию с фланга наступающей бронегруппы противника, оставаясь незамеченным. Точным выстрелом из ручного гранатомета Александр Кольцов повредил бронетранспортёр, а вторым выстрелом поразил боекомплект, уничтожив тем самым боевую машину противника. Враг, понеся потери, отступил", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Кольцов оказал первую помощь раненым товарищам, выдвинувшись на точку эвакуации, вывез пострадавших бойцов с линии боевого соприкосновения и доставил их в медицинское подразделение.
"Благодаря грамотным и мужественным действиям рядового Александра Кольцова была отражена атака противника, нанесены потери врагу в живой силе и техники и спасены жизни раненых российских военнослужащих", - отметили в Минобороны.
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