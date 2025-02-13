https://ria.ru/20250213/spetsoperatsiya-1998978956.html

Минобороны рассказало о подвиге рядового Александра Кольцова

Минобороны рассказало о подвиге рядового Александра Кольцова - РИА Новости, 13.02.2025

Минобороны рассказало о подвиге рядового Александра Кольцова

Минобороны РФ рассказало о рядовом Александре Кольцове, который помог отразить атаку ВСУ, после чего оказал первую помощь раненым и вывез пострадавших бойцов с... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T00:06:00+03:00

2025-02-13T00:06:00+03:00

2025-02-13T00:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Минобороны РФ рассказало о рядовом Александре Кольцове, который помог отразить атаку ВСУ, после чего оказал первую помощь раненым и вывез пострадавших бойцов с линии боевого соприкосновения. По данным ведомства, Кольцов получил задачу доставить боеприпасы и продовольствие обороняющимся российским подразделениям и эвакуировать раненых с линии боевого соприкосновения. "Украинские боевики перешли в наступление на позиции подразделения, в котором находился рядовой Кольцов, при поддержке бронетехники. Оперативно оценив обстановку, Александр сумел занять выгодную огневую позицию с фланга наступающей бронегруппы противника, оставаясь незамеченным. Точным выстрелом из ручного гранатомета Александр Кольцов повредил бронетранспортёр, а вторым выстрелом поразил боекомплект, уничтожив тем самым боевую машину противника. Враг, понеся потери, отступил", - говорится в сообщении. Уточняется, что Кольцов оказал первую помощь раненым товарищам, выдвинувшись на точку эвакуации, вывез пострадавших бойцов с линии боевого соприкосновения и доставил их в медицинское подразделение. "Благодаря грамотным и мужественным действиям рядового Александра Кольцова была отражена атака противника, нанесены потери врагу в живой силе и техники и спасены жизни раненых российских военнослужащих", - отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20250210/ukraina-1998438980.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность, россия