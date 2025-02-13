https://ria.ru/20250213/soldaty-1999246223.html

Экс-посол Польши не исключил отправку на Украину польских солдат

Экс-посол Польши не исключил отправку на Украину польских солдат - РИА Новости, 13.02.2025

Экс-посол Польши не исключил отправку на Украину польских солдат

Бывший посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий не исключил направления на Украину польских солдат. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T22:28:00+03:00

2025-02-13T22:28:00+03:00

2025-02-13T22:28:00+03:00

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дмитрий песков

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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ВАРШАВА, 13 фев – РИА Новости/Прайм. Бывший посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий не исключил направления на Украину польских солдат. В эфире радиостанции RMF FM Цихоцкому был задан вопрос, сколько польских солдат "отправится на Украину в составе миротворческих сил". "Это вопрос не ко мне, но давайте осознаем, что так может случиться, что это могут быть вовсе не миротворческие силы", - ответил дипломат. При этом он отметил, что "не исключил бы никаких сценариев в перспективе пяти-десяти лет". Ранее агентство Рейтер передавало со ссылкой на неназванное европейское должностное лицо, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из пяти-восьми стран по этому вопросу. По данным агентства, костяк этих сил могут сформировать крупные страны Европы, например, Франция, Германия, Италия, Польша и Британия, и для этих целей потребуется порядка 100 тысяч военных. Издание Monde со ссылкой на источники сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.

https://ria.ru/20241219/duda-1990018157.html

https://ria.ru/20250211/ukraina-1998710367.html

https://ria.ru/20250123/frantsija-1995137001.html

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в мире, украина, польша, франция, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)