Рейтинг@Mail.ru
Экс-посол Польши не исключил отправку на Украину польских солдат - РИА Новости, 13.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:28 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/soldaty-1999246223.html
Экс-посол Польши не исключил отправку на Украину польских солдат
Экс-посол Польши не исключил отправку на Украину польских солдат - РИА Новости, 13.02.2025
Экс-посол Польши не исключил отправку на Украину польских солдат
Бывший посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий не исключил направления на Украину польских солдат. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T22:28:00+03:00
2025-02-13T22:28:00+03:00
в мире
украина
польша
франция
дмитрий песков
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775023066_0:230:2692:1744_1920x0_80_0_0_faa5b3ae3d86cd7d3ef6748ce9b68080.jpg
ВАРШАВА, 13 фев – РИА Новости/Прайм. Бывший посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий не исключил направления на Украину польских солдат. В эфире радиостанции RMF FM Цихоцкому был задан вопрос, сколько польских солдат "отправится на Украину в составе миротворческих сил". "Это вопрос не ко мне, но давайте осознаем, что так может случиться, что это могут быть вовсе не миротворческие силы", - ответил дипломат. При этом он отметил, что "не исключил бы никаких сценариев в перспективе пяти-десяти лет". Ранее агентство Рейтер передавало со ссылкой на неназванное европейское должностное лицо, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из пяти-восьми стран по этому вопросу. По данным агентства, костяк этих сил могут сформировать крупные страны Европы, например, Франция, Германия, Италия, Польша и Британия, и для этих целей потребуется порядка 100 тысяч военных. Издание Monde со ссылкой на источники сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
https://ria.ru/20241219/duda-1990018157.html
https://ria.ru/20250211/ukraina-1998710367.html
https://ria.ru/20250123/frantsija-1995137001.html
украина
польша
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775023066_0:0:2692:2019_1920x0_80_0_0_8de5493d9e22545f511a77df0551241d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, франция, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Польша, Франция, Дмитрий Песков, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Экс-посол Польши не исключил отправку на Украину польских солдат

Экс-посол Польши в Киеве Цихоцкий допустил отправку на Украину польских солдат

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Польши
Флаги Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаги Украины и Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 13 фев – РИА Новости/Прайм. Бывший посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий не исключил направления на Украину польских солдат.
В эфире радиостанции RMF FM Цихоцкому был задан вопрос, сколько польских солдат "отправится на Украину в составе миротворческих сил".
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Дуда высказался об отправке польских войск на Украину
19 декабря 2024, 00:29
«
"Это вопрос не ко мне, но давайте осознаем, что так может случиться, что это могут быть вовсе не миротворческие силы", - ответил дипломат.
При этом он отметил, что "не исключил бы никаких сценариев в перспективе пяти-десяти лет".
Ранее агентство Рейтер передавало со ссылкой на неназванное европейское должностное лицо, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из пяти-восьми стран по этому вопросу. По данным агентства, костяк этих сил могут сформировать крупные страны Европы, например, Франция, Германия, Италия, Польша и Британия, и для этих целей потребуется порядка 100 тысяч военных.
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
США не отправят военных на Украину, заявил шеф Пентагона
11 февраля, 18:56
Издание Monde со ссылкой на источники сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Politico: Франция и Британия планируют отправить военных на Украину
23 января, 14:51
 
В миреУкраинаПольшаФранцияДмитрий ПесковСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала