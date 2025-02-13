Экс-посол Польши не исключил отправку на Украину польских солдат
Экс-посол Польши в Киеве Цихоцкий допустил отправку на Украину польских солдат
Флаги Украины и Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 13 фев – РИА Новости/Прайм. Бывший посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий не исключил направления на Украину польских солдат.
В эфире радиостанции RMF FM Цихоцкому был задан вопрос, сколько польских солдат "отправится на Украину в составе миротворческих сил".
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"Это вопрос не ко мне, но давайте осознаем, что так может случиться, что это могут быть вовсе не миротворческие силы", - ответил дипломат.
При этом он отметил, что "не исключил бы никаких сценариев в перспективе пяти-десяти лет".
Ранее агентство Рейтер передавало со ссылкой на неназванное европейское должностное лицо, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из пяти-восьми стран по этому вопросу. По данным агентства, костяк этих сил могут сформировать крупные страны Европы, например, Франция, Германия, Италия, Польша и Британия, и для этих целей потребуется порядка 100 тысяч военных.
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Издание Monde со ссылкой на источники сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.