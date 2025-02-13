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"Союзмультфильм" восстановит к 80-летию Победы ленты военного времени - РИА Новости, 13.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:49 13.02.2025 (обновлено: 09:57 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/sojuzmultfilm-1999024095.html
"Союзмультфильм" восстановит к 80-летию Победы ленты военного времени
"Союзмультфильм" восстановит к 80-летию Победы ленты военного времени - РИА Новости, 13.02.2025
"Союзмультфильм" восстановит к 80-летию Победы ленты военного времени
"Союзмультфильм" представит к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 20 анимационных фильмов, созданных в военное и послевоенное время в восстановленном... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T09:49:00+03:00
2025-02-13T09:57:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
самарканд
узбекская сср
александр иванов (издатель)
юрий норштейн
союзмультфильм
президентский фонд культурных инициатив
культура
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. "Союзмультфильм" представит к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 20 анимационных фильмов, созданных в военное и послевоенное время в восстановленном качестве, в их числе "Цветик – Семицветик", "Муха Цокотуха" и "Слон и Моська", сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии. "К празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной Войне "Союзмультфильм" представит для широкого показа 20 анимационных лент, которые были созданы в годы боевых действий и в послевоенное время. Проект реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив. Реставрация включает в себя устранение технических дефектов, возникших из-за естественного устаревания пленки", - рассказали в пресс-службе. В честь праздничной даты восстановленные ленты будут продемонстрированы в рамках специальных показов и мероприятий. Коллекция восстановленных фильмов будет состоять из нескольких блоков – анимационные фильмы – "агитки", ленты, производство которых было осуществлено во время эвакуации в г. Самарканд (Узбекская ССР), а также картины, созданные в послевоенные годы, посвященные памяти Великой Отечественной Войны. Зрители увидят следующие ленты: "Муха Цокотуха" (1941, реж. Владимир Сутеев), "Лиса, заяц и Петух" (1942, реж. Ольга Ходатаева), "Елка" (1942, реж.​ Михаил Цехановский и Пётр Носов), "Слон и Моська" (1941, реж. Пантелеймон Сазонов, Ламис Бредис), "Синица" (1944, реж. Мстислав Пащенко, Александр Иванов), "Орел и Крот" (1944, реж. Пантелеймон Сазонов, Ламис Бредис), "Телефон" (1944, реж. Михаил Цехановский), "Одна из многих" (1943, реж. Ламис Бредис), "Песенка радости" (1946, реж. Мстислав Пащенко), "Серая шейка"​(1948, реж. Леонид Альмарик, Владимир Полковников), "Тихая поляна" (1946, реж. Борис Дёжкин, Геннадий Филиппов), "Федя Зайцев" (1948, реж. Зинаида Брумберг, Валентина Брумберг), "Цветик – Семицветик" (1948, реж. Михаил Цехановский), "Скрипка пионера" (1971, реж. Борис Степанцев), "Старая фотография" (1971, реж. Владимир Тарасов), "Василёк" (1973, реж. Стелла Аристакесова), "Легенда о старом маяке" (1973, реж. Витольд Бордзиловский), "Сказка сказок" (1979, реж. Юрий Норштейн), "Солдат и сад" (1980, реж. Станислав Соколов), "История одной куклы" (1984, реж. Борис Аблынин), "Воспоминание" (1986, реж. Владимир Арбеков). "Союзмультфильм" ведет работу по сохранению и восстановлению классики отечественной анимации на постоянной основе. За прошедшие годы для кинотеатрального показа были подготовлены свыше 80 лент. Среди них такие шедевры, как "Щелкунчик", "Снежная королева", "Тайна третьей планеты", "Чиполлино", "Приключения Буратино".
https://ria.ru/20250115/patriot-1993806086.html
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самарканд, узбекская сср, александр иванов (издатель), юрий норштейн, союзмультфильм, президентский фонд культурных инициатив, культура
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Самарканд, Узбекская ССР, Александр Иванов (издатель), Юрий Норштейн, Союзмультфильм, Президентский фонд культурных инициатив, Культура
"Союзмультфильм" восстановит к 80-летию Победы ленты военного времени

Союзмультфильм представит к 80-летию Победы 20 восстановленных фильмов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОткрытие мультимедийного парка киностудии "Союзмультфильм"
Открытие мультимедийного парка киностудии Союзмультфильм - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Открытие мультимедийного парка киностудии "Союзмультфильм". Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. "Союзмультфильм" представит к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 20 анимационных фильмов, созданных в военное и послевоенное время в восстановленном качестве, в их числе "Цветик – Семицветик", "Муха Цокотуха" и "Слон и Моська", сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии.
"К празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной Войне "Союзмультфильм" представит для широкого показа 20 анимационных лент, которые были созданы в годы боевых действий и в послевоенное время. Проект реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив. Реставрация включает в себя устранение технических дефектов, возникших из-за естественного устаревания пленки", - рассказали в пресс-службе.
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В честь праздничной даты восстановленные ленты будут продемонстрированы в рамках специальных показов и мероприятий.
Коллекция восстановленных фильмов будет состоять из нескольких блоков – анимационные фильмы – "агитки", ленты, производство которых было осуществлено во время эвакуации в г. Самарканд (Узбекская ССР), а также картины, созданные в послевоенные годы, посвященные памяти Великой Отечественной Войны.
Зрители увидят следующие ленты: "Муха Цокотуха" (1941, реж. Владимир Сутеев), "Лиса, заяц и Петух" (1942, реж. Ольга Ходатаева), "Елка" (1942, реж.​ Михаил Цехановский и Пётр Носов), "Слон и Моська" (1941, реж. Пантелеймон Сазонов, Ламис Бредис), "Синица" (1944, реж. Мстислав Пащенко, Александр Иванов), "Орел и Крот" (1944, реж. Пантелеймон Сазонов, Ламис Бредис), "Телефон" (1944, реж. Михаил Цехановский), "Одна из многих" (1943, реж. Ламис Бредис), "Песенка радости" (1946, реж. Мстислав Пащенко), "Серая шейка"​(1948, реж. Леонид Альмарик, Владимир Полковников), "Тихая поляна" (1946, реж. Борис Дёжкин, Геннадий Филиппов), "Федя Зайцев" (1948, реж. Зинаида Брумберг, Валентина Брумберг), "Цветик – Семицветик" (1948, реж. Михаил Цехановский), "Скрипка пионера" (1971, реж. Борис Степанцев), "Старая фотография" (1971, реж. Владимир Тарасов), "Василёк" (1973, реж. Стелла Аристакесова), "Легенда о старом маяке" (1973, реж. Витольд Бордзиловский), "Сказка сказок" (1979, реж. Юрий Норштейн), "Солдат и сад" (1980, реж. Станислав Соколов), "История одной куклы" (1984, реж. Борис Аблынин), "Воспоминание" (1986, реж. Владимир Арбеков).
"Союзмультфильм" ведет работу по сохранению и восстановлению классики отечественной анимации на постоянной основе. За прошедшие годы для кинотеатрального показа были подготовлены свыше 80 лент. Среди них такие шедевры, как "Щелкунчик", "Снежная королева", "Тайна третьей планеты", "Чиполлино", "Приключения Буратино".
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