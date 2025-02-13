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Слуцкий провел переговоры с американскими конгрессменами - РИА Новости, 13.02.2025
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14:16 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/slutskiy-1999108495.html
Слуцкий провел переговоры с американскими конгрессменами
Слуцкий провел переговоры с американскими конгрессменами - РИА Новости, 13.02.2025
Слуцкий провел переговоры с американскими конгрессменами
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что провел переговоры с представителями конгресса США. РИА Новости, 13.02.2025
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2025-02-13T14:16:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что провел переговоры с представителями конгресса США. "Только что, хотя в США ночное время, говорил с конгрессменами. Мы не прерывали никогда отношений, сотрудничества с представителями обеих палат конгресса США, просто не говорили об этом, чтобы просто не навредить нашим партнерам", - сказал Слуцкий. Парламентарий добавил, что сейчас самое время для того, чтобы отношения между двумя ядерными державами "шли по возрастающей траектории". Кроме того, по его словам, сейчас настало время, чтобы думать над возобновлением формата "Дума-Конгресс". Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
https://ria.ru/20250213/peskov-1999082568.html
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сша, россия, украина, леонид слуцкий (политик), владимир путин, дональд трамп, госдума рф, в мире, конгресс сша
США, Россия, Украина, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Дональд Трамп, Госдума РФ, В мире, Конгресс США
Слуцкий провел переговоры с американскими конгрессменами

Слуцкий сообщил, что провел переговоры с представителями конгресса США

© РИА Новости / Pool/Александр Щербак | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Pool/Александр Щербак
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что провел переговоры с представителями конгресса США.
«
"Только что, хотя в США ночное время, говорил с конгрессменами. Мы не прерывали никогда отношений, сотрудничества с представителями обеих палат конгресса США, просто не говорили об этом, чтобы просто не навредить нашим партнерам", - сказал Слуцкий.
Москва - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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Парламентарий добавил, что сейчас самое время для того, чтобы отношения между двумя ядерными державами "шли по возрастающей траектории". Кроме того, по его словам, сейчас настало время, чтобы думать над возобновлением формата "Дума-Конгресс".
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
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Слуцкий прокомментировал заявления Трампа по Украине
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СШАРоссияУкраинаЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинДональд ТрампГосдума РФВ миреКонгресс США
 
 
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