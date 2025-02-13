https://ria.ru/20250213/slutskiy-1999108495.html

Слуцкий провел переговоры с американскими конгрессменами

Слуцкий провел переговоры с американскими конгрессменами - РИА Новости, 13.02.2025

Слуцкий провел переговоры с американскими конгрессменами

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что провел переговоры с представителями конгресса США. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T14:16:00+03:00

2025-02-13T14:16:00+03:00

2025-02-13T14:16:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что провел переговоры с представителями конгресса США. "Только что, хотя в США ночное время, говорил с конгрессменами. Мы не прерывали никогда отношений, сотрудничества с представителями обеих палат конгресса США, просто не говорили об этом, чтобы просто не навредить нашим партнерам", - сказал Слуцкий. Парламентарий добавил, что сейчас самое время для того, чтобы отношения между двумя ядерными державами "шли по возрастающей траектории". Кроме того, по его словам, сейчас настало время, чтобы думать над возобновлением формата "Дума-Конгресс". Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

https://ria.ru/20250213/peskov-1999082568.html

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