https://ria.ru/20250213/slutskij-1999086683.html

Слуцкий высказался о встрече Путина и Трампа

Слуцкий высказался о встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025

Слуцкий высказался о встрече Путина и Трампа

Говорить о месте переговоров президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа преждевременно, важнее время их проведения и содержание, считает... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T13:23:00+03:00

2025-02-13T13:23:00+03:00

2025-02-13T13:23:00+03:00

сша

россия

саудовская аравия

владимир путин

дональд трамп

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

лдпр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953936307_0:250:2726:1783_1920x0_80_0_0_70ed598934baebb8372e1e5f646d2efb.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Говорить о месте переговоров президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа преждевременно, важнее время их проведения и содержание, считает глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Саудовской Аравии, не уточнив при этом конкретных дат. "Давайте не будем раньше времени говорить о месте встречи. Это может быть и Королевство Саудовская Аравия, не будем забегать вперед... Сейчас важно не место, а время, чтобы не откладывать, и содержание. Исходя из того, что эти переговоры, их первый раунд - знаковый, который, безусловно, войдет в историю, должен быть эффективным, должен быть результативным. Поэтому исходим именно из такого подхода", - сказал Слуцкий журналистам. Парламентарий добавил, что встреча Путина и Трампа может случиться в "самое ближайшее время".

https://ria.ru/20250213/vstrecha-1999076926.html

сша

россия

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, саудовская аравия, владимир путин, дональд трамп, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, в мире