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Слуцкий высказался о встрече Путина и Трампа
Слуцкий высказался о встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
Слуцкий высказался о встрече Путина и Трампа
Говорить о месте переговоров президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа преждевременно, важнее время их проведения и содержание, считает... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T13:23:00+03:00
2025-02-13T13:23:00+03:00
2025-02-13T13:23:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Говорить о месте переговоров президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа преждевременно, важнее время их проведения и содержание, считает глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Саудовской Аравии, не уточнив при этом конкретных дат. "Давайте не будем раньше времени говорить о месте встречи. Это может быть и Королевство Саудовская Аравия, не будем забегать вперед... Сейчас важно не место, а время, чтобы не откладывать, и содержание. Исходя из того, что эти переговоры, их первый раунд - знаковый, который, безусловно, войдет в историю, должен быть эффективным, должен быть результативным. Поэтому исходим именно из такого подхода", - сказал Слуцкий журналистам. Парламентарий добавил, что встреча Путина и Трампа может случиться в "самое ближайшее время".
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сша, россия, саудовская аравия, владимир путин, дональд трамп, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, в мире
США, Россия, Саудовская Аравия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР, В мире
Слуцкий высказался о встрече Путина и Трампа
Слуцкий: время и содержание переговоров Путина и Трампа важнее места встречи