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В Крыму начали проверку информации о запрещенных методах в роддоме - РИА Новости, 13.02.2025
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17:29 13.02.2025 (обновлено: 18:01 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/simferopol-1999184942.html
В Крыму начали проверку информации о запрещенных методах в роддоме
В Крыму начали проверку информации о запрещенных методах в роддоме - РИА Новости, 13.02.2025
В Крыму начали проверку информации о запрещенных методах в роддоме
Министерство здравоохранения Крыма проверяет информацию о применении запрещенных методов при оказании медпомощи роженицам в Симферопольском клиническом... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T17:29:00+03:00
2025-02-13T18:01:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости. Министерство здравоохранения Крыма проверяет информацию о применении запрещенных методов при оказании медпомощи роженицам в Симферопольском клиническом родильном доме № 2, заявила пресс-служба ведомства.Ранее в четверг руководитель регионального управления СК России Владимир Терентьев поручил связаться с инициативной группой женщин, которые, по их словам, пострадали при родах. Он также отметил, что следователи проверяют новые данные об аналогичных случаях, выявленные при мониторинге соцсетей. "По факту оказания медпомощи данным пациенткам Министерством здравоохранения Республики Крым проводится проверка в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности", — указали в пресс-службе.В декабре прошлого года следовали возбудили уголовное дело после причинения травм ребенку во время родов женщины в Симферопольском роддоме № 2. Как рассказал ее муж, врачи применили запрещенные методы извлечения плода — выдавливание локтями, в результате младенец появился на свет без сознания, с повреждениями костей.
https://ria.ru/20250130/rozhdaemost-1996486208.html
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происшествия, россия, республика крым, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Крым, Следственный комитет России (СК РФ)
В Крыму начали проверку информации о запрещенных методах в роддоме

Минздрав Крыма проверит данные о запрещенных методах в роддоме в Симферополе

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинский работник делает УЗИ пациентке в роддоме
Медицинский работник делает УЗИ пациентке в роддоме - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинский работник делает УЗИ пациентке в роддоме. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости. Министерство здравоохранения Крыма проверяет информацию о применении запрещенных методов при оказании медпомощи роженицам в Симферопольском клиническом родильном доме № 2, заявила пресс-служба ведомства.
Ранее в четверг руководитель регионального управления СК России Владимир Терентьев поручил связаться с инициативной группой женщин, которые, по их словам, пострадали при родах. Он также отметил, что следователи проверяют новые данные об аналогичных случаях, выявленные при мониторинге соцсетей.
"По факту оказания медпомощи данным пациенткам Министерством здравоохранения Республики Крым проводится проверка в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности", — указали в пресс-службе.
В декабре прошлого года следовали возбудили уголовное дело после причинения травм ребенку во время родов женщины в Симферопольском роддоме № 2. Как рассказал ее муж, врачи применили запрещенные методы извлечения плода — выдавливание локтями, в результате младенец появился на свет без сознания, с повреждениями костей.
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Минздрав сообщил о падении рождаемости до одного из самых низких уровней
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