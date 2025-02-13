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Сийярто сообщил, что условился о встрече с Рубио как можно скорее

Сийярто сообщил, что условился о встрече с Рубио как можно скорее - РИА Новости, 13.02.2025

Сийярто сообщил, что условился о встрече с Рубио как можно скорее

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил в интервью РИА Новости, что в ходе недавнего телефонного разговора со своим... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T03:36:00+03:00

2025-02-13T03:36:00+03:00

2025-02-13T03:36:00+03:00

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ООН, 13 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил в интервью РИА Новости, что в ходе недавнего телефонного разговора со своим американским коллегой Марко Рубио условился встретиться с ним в "первый возможный временной интервал". Телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств прошел в конце января. Сийярто в интервью агентству отметил, что такой опыт для него в новинку: экс-госсекретарь США Энтони Блинкен не взаимодействовал с венгерской стороной. Министр при этом ранее уже отмечал, что администрация экс-президента Джо Байдена и вовсе не проявляла никакого интереса к встречам с Будапештом на высоком уровне. "Так что это новое чувство, что я был одним из первых, с кем связался новый госсекретарь, с которым у нас состоялся отличный разговор, и в конце которого мы договорились, что постараемся воспользоваться первым же возможным временным интервалом, чтобы встретиться друг с другом лично", – сказал венгерский министр.

https://ria.ru/20250212/ssha-1998762503.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, цены на нефть, сша, будапешт, петер сийярто, марко рубио, энтони блинкен