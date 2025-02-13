Швеция не исключила вступления Украины в НАТО в будущем
Министр обороны Швеции Йонсон не исключил вступления Украины в НАТО в будущем
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Министр обороны Швеции Пол Йонсон не исключил присоединения Украины к НАТО в будущем, если страна выполнит условия, необходимые для членства.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что считает "непрактичной" и маловероятной перспективу вступления Украины в НАТО и выразил согласие с идеей об отказе Киева от вступления в альянс.
"Я понимаю, что позиция администрации США заключается в том, что членство в НАТО не должно быть частью этого политического соглашения. Я не предвижу, что членство в НАТО как таковое будет исключено для Украины. Наша позиция хорошо известна, мы поддерживаем то, что было сказано на саммите в Вашингтоне, что будущее Украины - в НАТО, когда она выполнит все условия для членства", - заявил он перед встречей контактной группы НАТО по Украине в Брюсселе. Трансляция велась на сайте альянса.
Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.