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Бросившая в мусоропровод ребенка красноярская школьница скрыла беременность - РИА Новости, 13.02.2025
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15:42 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/shkolnitsa-1999139138.html
Бросившая в мусоропровод ребенка красноярская школьница скрыла беременность
Бросившая в мусоропровод ребенка красноярская школьница скрыла беременность - РИА Новости, 13.02.2025
Бросившая в мусоропровод ребенка красноярская школьница скрыла беременность
Шестнадцатилетняя школьница из Красноярска, выбросившая в мусоропровод младенца после родов дома, рассказала следователям, что никто не знал о ее беременности и РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T15:42:00+03:00
2025-02-13T15:42:00+03:00
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 13 фев – РИА Новости. Шестнадцатилетняя школьница из Красноярска, выбросившая в мусоропровод младенца после родов дома, рассказала следователям, что никто не знал о ее беременности и родила она самостоятельно, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. Ранее краевая прокуратура сообщала, что ученица 9 класса поступила утром 12 февраля в перинатальный центр с кровотечением. Врачи установили, что причина - недавние роды. Врачам она сообщила, что после родов новорожденного отдала прохожей. Однако позже пояснила, что родила ребенка в ванной, обернула в пакет и сбросила в мусоропровод своего дома. В региональном СУ СК РФ уточнили, что девушка находилась на 22-й неделе беременности. "В ходе объяснения несовершеннолетняя сообщила, что летом-осенью 2024 года она встречалась с 17-летним парнем, с которым состояла в интимных отношениях. Когда девушка поняла, что беременна, то решила скрыть это от родственников, опасаясь их осуждения. Ночью 12 февраля она почувствовала боли в животе, начались экстренные роды", - говорится в сообщении. Журналистам в пресс-службе ведомства пояснили, что на допросе девушка отрицала участие матери в родах, но в квартире она присутствовала. При этом мать, по словам девушки, не знала о том, что дочь родила и выбросила ребенка. Следователи продолжают отрабатывать версию о причастности матери к гибели новорожденного. Также уточняется, что, согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, ребенок родился живым, причина смерти будет установлена после проведения дополнительных исследований.
https://ria.ru/20250203/sud-1997159617.html
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происшествия, красноярск, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Россия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Бросившая в мусоропровод ребенка красноярская школьница скрыла беременность

Красноярская школьница бросила ребенка в мусоропровод, чтобы скрыть беременность

© Прокуратура Красноярского края/TelegramШестнадцатилетняя школьница из Красноярска родила ребенка в ванной и выбросила его в мусоропровод
Шестнадцатилетняя школьница из Красноярска родила ребенка в ванной и выбросила его в мусоропровод - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Прокуратура Красноярского края/Telegram
Шестнадцатилетняя школьница из Красноярска родила ребенка в ванной и выбросила его в мусоропровод
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КРАСНОЯРСК, 13 фев – РИА Новости. Шестнадцатилетняя школьница из Красноярска, выбросившая в мусоропровод младенца после родов дома, рассказала следователям, что никто не знал о ее беременности и родила она самостоятельно, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
Ранее краевая прокуратура сообщала, что ученица 9 класса поступила утром 12 февраля в перинатальный центр с кровотечением. Врачи установили, что причина - недавние роды. Врачам она сообщила, что после родов новорожденного отдала прохожей. Однако позже пояснила, что родила ребенка в ванной, обернула в пакет и сбросила в мусоропровод своего дома. В региональном СУ СК РФ уточнили, что девушка находилась на 22-й неделе беременности.
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"В ходе объяснения несовершеннолетняя сообщила, что летом-осенью 2024 года она встречалась с 17-летним парнем, с которым состояла в интимных отношениях. Когда девушка поняла, что беременна, то решила скрыть это от родственников, опасаясь их осуждения. Ночью 12 февраля она почувствовала боли в животе, начались экстренные роды", - говорится в сообщении.
Журналистам в пресс-службе ведомства пояснили, что на допросе девушка отрицала участие матери в родах, но в квартире она присутствовала. При этом мать, по словам девушки, не знала о том, что дочь родила и выбросила ребенка. Следователи продолжают отрабатывать версию о причастности матери к гибели новорожденного.
Также уточняется, что, согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, ребенок родился живым, причина смерти будет установлена после проведения дополнительных исследований.
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