https://ria.ru/20250213/senat-1999225093.html

Сенат утвердил Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения

Сенат утвердил Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения - РИА Новости, 13.02.2025

Сенат утвердил Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения

Сенат США утвердил кандидатуру Роберта Кеннеди-младшего на пост американского министра здравоохранения и социальных служб, свидетельствуют данные подсчета... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T19:43:00+03:00

2025-02-13T19:43:00+03:00

2025-02-13T19:43:00+03:00

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роберт кеннеди

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кэролайн кеннеди

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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Сенат США утвердил кандидатуру Роберта Кеннеди-младшего на пост американского министра здравоохранения и социальных служб, свидетельствуют данные подсчета голосов. В поддержку предложенного президентом США Дональдом Трампом кандидата проголосовали более половины членов верхней палаты американского конгресса, что гарантирует Кеннеди-младшему утверждение в должности. За него отдали голоса 52 сенатора, 48 - против. Ранее американская газета Washington Post со ссылкой на оказавшееся в ее распоряжении письмо сообщала, что бывший посол США в Японии и Австралии Кэролайн Кеннеди обратилась к американским сенаторам с призывом отклонить кандидатуру ее двоюродного брата Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб страны. В письме она утверждала, что ее двоюродный брат "зависим от внимания и власти", а его кампания против вакцинации способствовала его обогащению. Ранее Кеннеди-младший заявил на слушаниях в сенате, что не выступает против вакцин, в чем его обвиняют, и пообещал, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) не будет откладывать рассмотрение и утверждение новых вакцин, а стандарты их проверки останутся неизменными. По его словам, он никогда не ставил под сомнение необходимость вакцинации и привил собственных детей. Кеннеди-младшему часто припоминают некоторые высказывания, которые причисляют к конспирологии. Например, политик утверждал, что евреи и китайцы обладают лучшим иммунитетом к коронавирусу. Также в разное время он якобы заявлял, что бывшего президента США Джона Кеннеди убило ЦРУ, вакцины вызывают аутизм, а массовая стрельба в школах начала происходить после широкого распространения антидепрессантов.

https://ria.ru/20241204/blumberg-1987218863.html

https://ria.ru/20241116/kennedi-1984113803.html

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в мире, сша, япония, австралия, роберт кеннеди, дональд трамп, кэролайн кеннеди, центральное разведывательное управление (цру)