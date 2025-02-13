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СБУ заявила о заочном обвинении генералу Дворникову - РИА Новости, 13.02.2025
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15:24 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/sbu-1999134650.html
СБУ заявила о заочном обвинении генералу Дворникову
СБУ заявила о заочном обвинении генералу Дворникову - РИА Новости, 13.02.2025
СБУ заявила о заочном обвинении генералу Дворникову
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в четверг о заочном предъявлении обвинения генералу ВС РФ Александру Дворникову. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T15:24:00+03:00
2025-02-13T15:24:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в четверг о заочном предъявлении обвинения генералу ВС РФ Александру Дворникову. "На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили (Александру - ред.) Дворникову о подозрении по части 2 статьи 28, части 2 статьи 438 уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, повлекшие гибель людей, совершенные по предварительному сговору группой лиц)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Как заявляют в СБУ, Дворников якобы ответственен за подготовку и нанесения ракетного удара ВС РФ по одному из объектов в Николаеве на юге Украины в марте 2022 года. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
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россия, украина, николаев (украина), александр дворников, служба безопасности украины, в мире
Россия, Украина, Николаев (Украина), Александр Дворников, Служба безопасности Украины, В мире
СБУ заявила о заочном обвинении генералу Дворникову

СБУ заявила о заочном предъявлении обвинения генералу Дворникову

© Фото : ДОСААФАлександр Дворников
Александр Дворников - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Фото : ДОСААФ
Александр Дворников. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в четверг о заочном предъявлении обвинения генералу ВС РФ Александру Дворникову.
"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили (Александру - ред.) Дворникову о подозрении по части 2 статьи 28, части 2 статьи 438 уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, повлекшие гибель людей, совершенные по предварительному сговору группой лиц)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
Как заявляют в СБУ, Дворников якобы ответственен за подготовку и нанесения ракетного удара ВС РФ по одному из объектов в Николаеве на юге Украины в марте 2022 года.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
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