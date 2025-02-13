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СМИ назвали причину введения санкций против Порошенко* - РИА Новости, 13.02.2025
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14:54 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/sanktsii-1999122478.html
СМИ назвали причину введения санкций против Порошенко*
СМИ назвали причину введения санкций против Порошенко* - РИА Новости, 13.02.2025
СМИ назвали причину введения санкций против Порошенко*
Введенные на Украине санкции против политиков и олигархов, в том числе в отношении экс-президента, главы оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T14:54:00+03:00
2025-02-13T14:54:00+03:00
в мире
украина
россия
донецкая народная республика
петр порошенко
виктор медведчук
игорь коломойский
европейская солидарность
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Введенные на Украине санкции против политиков и олигархов, в том числе в отношении экс-президента, главы оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко*, применены из-за "осуществления деятельность в интересах России", сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники. Владимир Зеленский ввел в четверг в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко, украинских олигархов Игоря Коломойского* и Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова и экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука. "Санкции введены из-за того, что бизнесмены "осуществляли деятельность в интересах России". По каждому эпизоду есть открытые уголовные производства, которые расследуют правоохранители", - приводит слова источника издание на своем сайте. Так, против Порошенко санкции введены по уголовному делу о государственной измене, где Порошенко инкриминируют сговор с Медведчуком и руководством РФ из-за разрешения "Центрэнерго" покупать уголь с российских территорий ДНР и ЛНР, из-за якобы его участия в создании "Партии регионов", и работе в правительстве экс-президента Украины Виктора Янукович, а также из-за сотрудничества с РФ через активы - фабрику "Рошен" в Липецке и "Севморзавод" в Крыму. По данным издания, в отношении Медведчука санкции применены из-за сбора информации о ВСУ, блокирования запуска передовых сотовых радиотехнологий на Украине, деятельности в политической партии, "работе на антиукраинскую пропаганду". Как пишет издание, Коломойский и Боголюбов подпали под санкции из-за того, что в 2023 году они были учредителями и бенефициарами компании Eclaris Group Limited. По данным правоохранителей, она через подставные фирмы продавала нефть и газ дочерним компаниям "Газпрома". Кроме того, за вывод средств из "Приватбанка". Как пишет "Украинская правда", основаниями введения санкций в отношении олигарха Жеваго стали его тесные связи с Россией, а также вывод средств из банка "Финансы и кредит".* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250213/poroshenko-1999082082.html
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в мире, украина, россия, донецкая народная республика, петр порошенко, виктор медведчук, игорь коломойский, европейская солидарность, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Петр Порошенко, Виктор Медведчук, Игорь Коломойский, Европейская солидарность, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Мюнхенская конференция по безопасности
СМИ назвали причину введения санкций против Порошенко*

Санкции против украинских олигархов ввели из-за якобы пророссийской деятельности

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Петр Порошенко выступает в Совете регионального развития Львовщины в рамках своей предвыборной поездки во Львовскую область
Президент Украины Петр Порошенко выступает в Совете регионального развития Львовщины в рамках своей предвыборной поездки во Львовскую область - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Введенные на Украине санкции против политиков и олигархов, в том числе в отношении экс-президента, главы оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко*, применены из-за "осуществления деятельность в интересах России", сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.
Владимир Зеленский ввел в четверг в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко, украинских олигархов Игоря Коломойского* и Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова и экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Захарова одним словом прокомментировала санкции Зеленского против Порошенко
12:54
«
"Санкции введены из-за того, что бизнесмены "осуществляли деятельность в интересах России". По каждому эпизоду есть открытые уголовные производства, которые расследуют правоохранители", - приводит слова источника издание на своем сайте.
Так, против Порошенко санкции введены по уголовному делу о государственной измене, где Порошенко инкриминируют сговор с Медведчуком и руководством РФ из-за разрешения "Центрэнерго" покупать уголь с российских территорий ДНР и ЛНР, из-за якобы его участия в создании "Партии регионов", и работе в правительстве экс-президента Украины Виктора Янукович, а также из-за сотрудничества с РФ через активы - фабрику "Рошен" в Липецке и "Севморзавод" в Крыму.
Экс-президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Порошенко* заявил, что его предупреждали, что у власти "сорвало крышу"
Вчера, 23:29
По данным издания, в отношении Медведчука санкции применены из-за сбора информации о ВСУ, блокирования запуска передовых сотовых радиотехнологий на Украине, деятельности в политической партии, "работе на антиукраинскую пропаганду".
Как пишет издание, Коломойский и Боголюбов подпали под санкции из-за того, что в 2023 году они были учредителями и бенефициарами компании Eclaris Group Limited. По данным правоохранителей, она через подставные фирмы продавала нефть и газ дочерним компаниям "Газпрома". Кроме того, за вывод средств из "Приватбанка". Как пишет "Украинская правда", основаниями введения санкций в отношении олигарха Жеваго стали его тесные связи с Россией, а также вывод средств из банка "Финансы и кредит".
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
В Раде прокомментировали санкции против Порошенко*
11:27
 
В миреУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаПетр ПорошенкоВиктор МедведчукИгорь КоломойскийЕвропейская солидарностьФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Мюнхенская конференция по безопасности
 
 
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