https://ria.ru/20250213/sanktsii-1999122478.html

СМИ назвали причину введения санкций против Порошенко*

СМИ назвали причину введения санкций против Порошенко* - РИА Новости, 13.02.2025

СМИ назвали причину введения санкций против Порошенко*

Введенные на Украине санкции против политиков и олигархов, в том числе в отношении экс-президента, главы оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T14:54:00+03:00

2025-02-13T14:54:00+03:00

2025-02-13T14:54:00+03:00

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петр порошенко

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игорь коломойский

европейская солидарность

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Введенные на Украине санкции против политиков и олигархов, в том числе в отношении экс-президента, главы оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко*, применены из-за "осуществления деятельность в интересах России", сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники. Владимир Зеленский ввел в четверг в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко, украинских олигархов Игоря Коломойского* и Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова и экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука. "Санкции введены из-за того, что бизнесмены "осуществляли деятельность в интересах России". По каждому эпизоду есть открытые уголовные производства, которые расследуют правоохранители", - приводит слова источника издание на своем сайте. Так, против Порошенко санкции введены по уголовному делу о государственной измене, где Порошенко инкриминируют сговор с Медведчуком и руководством РФ из-за разрешения "Центрэнерго" покупать уголь с российских территорий ДНР и ЛНР, из-за якобы его участия в создании "Партии регионов", и работе в правительстве экс-президента Украины Виктора Янукович, а также из-за сотрудничества с РФ через активы - фабрику "Рошен" в Липецке и "Севморзавод" в Крыму. По данным издания, в отношении Медведчука санкции применены из-за сбора информации о ВСУ, блокирования запуска передовых сотовых радиотехнологий на Украине, деятельности в политической партии, "работе на антиукраинскую пропаганду". Как пишет издание, Коломойский и Боголюбов подпали под санкции из-за того, что в 2023 году они были учредителями и бенефициарами компании Eclaris Group Limited. По данным правоохранителей, она через подставные фирмы продавала нефть и газ дочерним компаниям "Газпрома". Кроме того, за вывод средств из "Приватбанка". Как пишет "Украинская правда", основаниями введения санкций в отношении олигарха Жеваго стали его тесные связи с Россией, а также вывод средств из банка "Финансы и кредит".* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250213/poroshenko-1999082082.html

https://ria.ru/20250212/poroshenko-1998976511.html

https://ria.ru/20250213/rada-1999049501.html

украина

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в мире, украина, россия, донецкая народная республика, петр порошенко, виктор медведчук, игорь коломойский, европейская солидарность, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), мюнхенская конференция по безопасности