https://ria.ru/20250213/rynki-1999158914.html
Рынки дальнего зарубежья стали приоритетом для малого и среднего бизнеса
Рынки дальнего зарубежья стали приоритетом для малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 13.02.2025
Рынки дальнего зарубежья стали приоритетом для малого и среднего бизнеса
Малые и средние предприятия (МСП) стали активнее выходить на рынки дальнего зарубежья, и осваивать их помогает поддержка государства, рассказал вице-президент... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T16:29:00+03:00
2025-02-13T16:29:00+03:00
2025-02-13T16:29:00+03:00
экономика
китай
россия
оаэ
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Малые и средние предприятия (МСП) стали активнее выходить на рынки дальнего зарубежья, и осваивать их помогает поддержка государства, рассказал вице-президент Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Александр Молодцов на международном форуме "2025 - год новых возможностей" в рамках Недели российского бизнеса."90% клиентов РЭЦ - это малый и средний бизнес, и мы видим, что МСП через РЭЦ и центры поддержки экспорта идут на новые, более интересные рынки. Если еще в 2023 году в топ-3 рынков входили Казахстан, Белоруссия и Китай, то сейчас в лидерах - Китай, Индия и ОАЭ. Эти страны входят в число приоритетных и для РЭЦ, здесь активно развивается инфраструктура поддержки", - сказал Молодцов.Так, например, в Китае Российский экспортный центр открывает филиалы национального павильона с продуктами питания под брендом "Сделано в России", расширяет сеть национальных магазинов на китайских маркетплейсах, развивает логистический сервис, проводит фестивали-ярмарки "Сделано в России".Вице-президент РЭЦ напомнил, что ближайший фестиваль впервые пройдет в ОАЭ, в городе Абу-Даби, с 21 по 25 февраля. Такой формат позволяет предприятиям расширить каналы экспортных продаж, обзавестись контактами потенциальных партнеров и представить продукцию конечным потребителям.Значимую поддержку бизнесу оказывают центры поддержки экспорта (ЦПЭ), которые работают в 82 регионах России. За последние пять лет почти 169 тысяч компаний воспользовались услугами ЦПЭ, а объем поддержанного экспорта приблизился к триллиону рублей."Мы понимаем, что у бизнеса не всегда есть ресурсы и кадры, чтобы разобраться в многочисленных правительственных документах и мерах поддержки. Нам важно, чтобы процесс получения господдержки был для всех компаний по всей стране понятным и единообразным, если говорить в терминах бережливого производства. Для этого мы усиливаем сеть своих представителей в регионах, внедряем Региональный экспортный стандарт и развиваем цифровую платформу "Мой экспорт". Эту работу мы ведем совместно с федеральными министерствами и властями регионов", - добавил Молодцов.Кроме того, в планах Российского экспортного центра - расширять собственную инфраструктуру за рубежом. Уже сейчас зарубежная сеть РЭЦ охватывает 17 государств ближнего и дальнего зарубежья. Представители за рубежом помогают предприятиям находить новых партнеров, сопровождают переговорный процесс, консультируют по вопросам выхода на рынок.
https://ria.ru/20250212/rets-1998797147.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, китай, россия, оаэ, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Китай, Россия, ОАЭ, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)
Рынки дальнего зарубежья стали приоритетом для малого и среднего бизнеса
РЭЦ: рынки дальнего зарубежья стали приоритетом для малого и среднего бизнеса
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Малые и средние предприятия (МСП) стали активнее выходить на рынки дальнего зарубежья, и осваивать их помогает поддержка государства, рассказал вице-президент Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Александр Молодцов на международном форуме "2025 - год новых возможностей" в рамках Недели российского бизнеса.
"90% клиентов РЭЦ - это малый и средний бизнес, и мы видим, что МСП через РЭЦ и центры поддержки экспорта идут на новые, более интересные рынки. Если еще в 2023 году в топ-3 рынков входили Казахстан, Белоруссия и Китай, то сейчас в лидерах - Китай, Индия и ОАЭ. Эти страны входят в число приоритетных и для РЭЦ, здесь активно развивается инфраструктура поддержки", - сказал Молодцов.
Так, например, в Китае Российский экспортный центр открывает филиалы национального павильона с продуктами питания под брендом "Сделано в России", расширяет сеть национальных магазинов на китайских маркетплейсах, развивает логистический сервис, проводит фестивали-ярмарки "Сделано в России".
Вице-президент РЭЦ напомнил, что ближайший фестиваль впервые пройдет в ОАЭ, в городе Абу-Даби, с 21 по 25 февраля. Такой формат позволяет предприятиям расширить каналы экспортных продаж, обзавестись контактами потенциальных партнеров и представить продукцию конечным потребителям.
Значимую поддержку бизнесу оказывают центры поддержки экспорта (ЦПЭ), которые работают в 82 регионах России. За последние пять лет почти 169 тысяч компаний воспользовались услугами ЦПЭ, а объем поддержанного экспорта приблизился к триллиону рублей.
"Мы понимаем, что у бизнеса не всегда есть ресурсы и кадры, чтобы разобраться в многочисленных правительственных документах и мерах поддержки. Нам важно, чтобы процесс получения господдержки был для всех компаний по всей стране понятным и единообразным, если говорить в терминах бережливого производства. Для этого мы усиливаем сеть своих представителей в регионах, внедряем Региональный экспортный стандарт и развиваем цифровую платформу "Мой экспорт". Эту работу мы ведем совместно с федеральными министерствами и властями регионов", - добавил Молодцов.
Кроме того, в планах Российского экспортного центра - расширять собственную инфраструктуру за рубежом. Уже сейчас зарубежная сеть РЭЦ охватывает 17 государств ближнего и дальнего зарубежья. Представители за рубежом помогают предприятиям находить новых партнеров, сопровождают переговорный процесс, консультируют по вопросам выхода на рынок.