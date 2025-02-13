Россию невозможно поставить на колени, заявил Медведев
Медведев: Россию невозможно поставить на колени, это чрезвычайно опасно
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россию невозможно поставить на колени, это чрезвычайно опасно, и противники Москвы должны это понять как можно быстрее, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице "ВКонтакте".
Медведев в соцсети прокомментировал состоявшийся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом . Он отметил, что американским элитам следует понять, что контакты и консультации между Москвой и Вашингтоном ценнее желания нанести стратегическое поражение России.
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"Это чрезвычайно опасно в принципе, поскольку поставить нас на колени невозможно. И чем быстрее это осознают наши противники, тем лучше", - подчеркнул зампред Совбеза РФ.
Президенты РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.