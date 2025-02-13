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Россию невозможно поставить на колени, заявил Медведев - РИА Новости, 13.02.2025
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09:21 13.02.2025 (обновлено: 09:35 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/rossiya-1999017335.html
Россию невозможно поставить на колени, заявил Медведев
Россию невозможно поставить на колени, заявил Медведев - РИА Новости, 13.02.2025
Россию невозможно поставить на колени, заявил Медведев
Россию невозможно поставить на колени, это чрезвычайно опасно, и противники Москвы должны это понять как можно быстрее, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T09:21:00+03:00
2025-02-13T09:35:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россию невозможно поставить на колени, это чрезвычайно опасно, и противники Москвы должны это понять как можно быстрее, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице "ВКонтакте".Медведев в соцсети прокомментировал состоявшийся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом . Он отметил, что американским элитам следует понять, что контакты и консультации между Москвой и Вашингтоном ценнее желания нанести стратегическое поражение России."Это чрезвычайно опасно в принципе, поскольку поставить нас на колени невозможно. И чем быстрее это осознают наши противники, тем лучше", - подчеркнул зампред Совбеза РФ.Президенты РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
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Россия, Дмитрий Медведев, США, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Россию невозможно поставить на колени, заявил Медведев

Медведев: Россию невозможно поставить на колени, это чрезвычайно опасно

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россию невозможно поставить на колени, это чрезвычайно опасно, и противники Москвы должны это понять как можно быстрее, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице "ВКонтакте".
Медведев в соцсети прокомментировал состоявшийся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом . Он отметил, что американским элитам следует понять, что контакты и консультации между Москвой и Вашингтоном ценнее желания нанести стратегическое поражение России.
«
"Это чрезвычайно опасно в принципе, поскольку поставить нас на колени невозможно. И чем быстрее это осознают наши противники, тем лучше", - подчеркнул зампред Совбеза РФ.
Президенты РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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08:00
 
РоссияДмитрий МедведевСШАМоскваВладимир ПутинДональд ТрампВ мире
 
 
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