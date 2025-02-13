https://ria.ru/20250213/rossiya-1999017335.html

Россию невозможно поставить на колени, заявил Медведев

Россию невозможно поставить на колени, заявил Медведев - РИА Новости, 13.02.2025

Россию невозможно поставить на колени, заявил Медведев

Россию невозможно поставить на колени, это чрезвычайно опасно, и противники Москвы должны это понять как можно быстрее, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T09:21:00+03:00

2025-02-13T09:21:00+03:00

2025-02-13T09:35:00+03:00

россия

дмитрий медведев

сша

москва

владимир путин

дональд трамп

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778830644_407:0:2968:1441_1920x0_80_0_0_fdeed42ef391aecc735cbf570e1789bb.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россию невозможно поставить на колени, это чрезвычайно опасно, и противники Москвы должны это понять как можно быстрее, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице "ВКонтакте".Медведев в соцсети прокомментировал состоявшийся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом . Он отметил, что американским элитам следует понять, что контакты и консультации между Москвой и Вашингтоном ценнее желания нанести стратегическое поражение России."Это чрезвычайно опасно в принципе, поскольку поставить нас на колени невозможно. И чем быстрее это осознают наши противники, тем лучше", - подчеркнул зампред Совбеза РФ.Президенты РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

https://ria.ru/20250213/rossiya-1998879847.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, дмитрий медведев, сша, москва, владимир путин, дональд трамп, в мире