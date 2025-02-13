https://ria.ru/20250213/rossija-1999081698.html
Россия считает санкции незаконными, заявили в Кремле
Россия считает санкции незаконными, заявили в Кремле - РИА Новости, 13.02.2025
Россия считает санкции незаконными, заявили в Кремле
Россия считает санкции незаконными, Москва против них, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:52:00+03:00
2025-02-13T12:52:00+03:00
2025-02-13T12:52:00+03:00
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москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россия считает санкции незаконными, Москва против них, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете наше отношение к санкциям, мы считаем их незаконными, нарушающими все торговые правила. Конечно, Россия против этих санкций", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250213/putin-1999075961.html
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россия, москва, дмитрий песков, политика
Россия, Москва, Дмитрий Песков, Политика
Россия считает санкции незаконными, заявили в Кремле
Песков: Россия считает санкции незаконными, Москва против них