https://ria.ru/20250213/rossija-1999081698.html

Россия считает санкции незаконными, заявили в Кремле

Россия считает санкции незаконными, заявили в Кремле - РИА Новости, 13.02.2025

Россия считает санкции незаконными, заявили в Кремле

Россия считает санкции незаконными, Москва против них, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T12:52:00+03:00

2025-02-13T12:52:00+03:00

2025-02-13T12:52:00+03:00

россия

москва

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россия считает санкции незаконными, Москва против них, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете наше отношение к санкциям, мы считаем их незаконными, нарушающими все торговые правила. Конечно, Россия против этих санкций", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250213/putin-1999075961.html

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2025

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россия, москва, дмитрий песков, политика