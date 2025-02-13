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В Рособрнадзоре заявили о недоработке проекта о тесте для детей мигрантов - РИА Новости, 13.02.2025
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19:16 13.02.2025 (обновлено: 21:05 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/rosobrnadzor-1999220944.html
В Рособрнадзоре заявили о недоработке проекта о тесте для детей мигрантов
В Рособрнадзоре заявили о недоработке проекта о тесте для детей мигрантов - РИА Новости, 13.02.2025
В Рособрнадзоре заявили о недоработке проекта о тесте для детей мигрантов
Проект документа о минимальном количестве баллов, которые дети мигрантов должны набрать для прохождения теста по русскому языку, опубликовали в недоработанном... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T19:16:00+03:00
2025-02-13T21:05:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
госдума рф
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Проект документа о минимальном количестве баллов, которые дети мигрантов должны набрать для прохождения теста по русскому языку, опубликовали в недоработанном виде, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. "По техническим причинам произошло опубликование недоработанного текста акта о минимальном количестве баллов, которое иностранные граждане и лица без гражданства должны набрать по русскому языку для обучения в российских школах", — пояснили в ведомстве.Там уточнили, что сейчас проводится служебная проверка, работа над документом продолжается. Рособрнадзор обнародовал проект акта накануне. В нем указывалось, что для успешной сдачи экзамена по русскому языку дети мигрантов должны набрать не менее 30 процентов от максимального количества баллов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, отметил, что по десятибалльной шкале — это в лучшем случае двойка. Он также заявил, что документ противоречит духу и норме закона, и предложил подготовить обращение к председателю правительства о недопустимости такого подхода.В декабре прошлого года Владимир Путин поддержал законопроект, запрещающий принимать детей иностранцев в школы без знания русского языка. Обязательное тестирование для них планируется ввести с 1 апреля. Бесплатный экзамен будет проходить в государственной или муниципальной общеобразовательной организации. Разработкой материалов для теста и критериев оценки занимается Рособрнадзор.Помимо прочего, проект вводит запрет на прием в школу для тех, кто незаконно находится на территории России.
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общество, россия, вячеслав володин, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Госдума РФ
В Рособрнадзоре заявили о недоработке проекта о тесте для детей мигрантов

Рособрнадзор: проект о тесте по русскому для детей мигрантов был недоработан

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ в школах России
Сдача ЕГЭ в школах России - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Проект документа о минимальном количестве баллов, которые дети мигрантов должны набрать для прохождения теста по русскому языку, опубликовали в недоработанном виде, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
"По техническим причинам произошло опубликование недоработанного текста акта о минимальном количестве баллов, которое иностранные граждане и лица без гражданства должны набрать по русскому языку для обучения в российских школах", — пояснили в ведомстве.
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Там уточнили, что сейчас проводится служебная проверка, работа над документом продолжается.
Рособрнадзор обнародовал проект акта накануне. В нем указывалось, что для успешной сдачи экзамена по русскому языку дети мигрантов должны набрать не менее 30 процентов от максимального количества баллов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, отметил, что по десятибалльной шкале — это в лучшем случае двойка. Он также заявил, что документ противоречит духу и норме закона, и предложил подготовить обращение к председателю правительства о недопустимости такого подхода.
В декабре прошлого года Владимир Путин поддержал законопроект, запрещающий принимать детей иностранцев в школы без знания русского языка. Обязательное тестирование для них планируется ввести с 1 апреля. Бесплатный экзамен будет проходить в государственной или муниципальной общеобразовательной организации. Разработкой материалов для теста и критериев оценки занимается Рособрнадзор.
Помимо прочего, проект вводит запрет на прием в школу для тех, кто незаконно находится на территории России.
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ОбществоРоссияВячеслав ВолодинВладимир ПутинФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Госдума РФ
 
 
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