В США сделали трудное признание после беседы Путина и Трампа
NYT: разговор Путина и Трампа означает крах попыток Запада изолировать РФ
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа символизирует неудачу Запада в попытке изолировать Москву, пишет The New York Times.
"Для господина Путина этот звонок стал важной вехой, ознаменовавшей крах усилий Запада по его дипломатической изоляции..." — говорится в публикации.
"Для господина Путина этот звонок стал важной вехой, ознаменовавшей крах усилий Запада по его дипломатической изоляции..." — говорится в публикации.
В статье отмечается, что разговор двух лидеров состоялся на следующий день после освобождения Россией американца Марка Фогеля в обмен на то, что США вернут россиянина Александра Винника.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о прошедшем телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о прошедшем телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа.
Президент США, комментируя разговор с российским коллегой, заявил, что намерен часто контактировать с Путиным по телефону. Глава Белого дома также отметил, что Украине однажды придется провести президентские выборы. При этом он назвал перспективу вступления Украины в НАТО и ее возвращения к границам 2014 года маловероятной.