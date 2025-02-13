https://ria.ru/20250213/razgovor-1999007156.html

В США сделали трудное признание после беседы Путина и Трампа

В США сделали трудное признание после беседы Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025

В США сделали трудное признание после беседы Путина и Трампа

Разговор президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа символизирует неудачу Запада в попытке изолировать Москву, пишет The New York... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T08:18:00+03:00

2025-02-13T08:18:00+03:00

2025-02-13T15:40:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа символизирует неудачу Запада в попытке изолировать Москву, пишет The New York Times."Для господина Путина этот звонок стал важной вехой, ознаменовавшей крах усилий Запада по его дипломатической изоляции..." — говорится в публикации. В статье отмечается, что разговор двух лидеров состоялся на следующий день после освобождения Россией американца Марка Фогеля в обмен на то, что США вернут россиянина Александра Винника. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о прошедшем телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа.Президент США, комментируя разговор с российским коллегой, заявил, что намерен часто контактировать с Путиным по телефону. Глава Белого дома также отметил, что Украине однажды придется провести президентские выборы. При этом он назвал перспективу вступления Украины в НАТО и ее возвращения к границам 2014 года маловероятной.

https://ria.ru/20250213/berbok-1999009393.html

https://ria.ru/20250213/peregovory-1999017207.html

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в мире, россия, владимир путин, сша, дональд трамп, украина