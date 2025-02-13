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В США сделали трудное признание после беседы Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
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08:18 13.02.2025 (обновлено: 15:40 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/razgovor-1999007156.html
В США сделали трудное признание после беседы Путина и Трампа
В США сделали трудное признание после беседы Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
В США сделали трудное признание после беседы Путина и Трампа
Разговор президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа символизирует неудачу Запада в попытке изолировать Москву, пишет The New York... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T08:18:00+03:00
2025-02-13T15:40:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа символизирует неудачу Запада в попытке изолировать Москву, пишет The New York Times."Для господина Путина этот звонок стал важной вехой, ознаменовавшей крах усилий Запада по его дипломатической изоляции..." — говорится в публикации. В статье отмечается, что разговор двух лидеров состоялся на следующий день после освобождения Россией американца Марка Фогеля в обмен на то, что США вернут россиянина Александра Винника. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о прошедшем телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа.Президент США, комментируя разговор с российским коллегой, заявил, что намерен часто контактировать с Путиным по телефону. Глава Белого дома также отметил, что Украине однажды придется провести президентские выборы. При этом он назвал перспективу вступления Украины в НАТО и ее возвращения к границам 2014 года маловероятной.
https://ria.ru/20250213/berbok-1999009393.html
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в мире, россия, владимир путин, сша, дональд трамп, украина
В мире, Россия, Владимир Путин, США, Дональд Трамп, Украина
В США сделали трудное признание после беседы Путина и Трампа

NYT: разговор Путина и Трампа означает крах попыток Запада изолировать РФ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа символизирует неудачу Запада в попытке изолировать Москву, пишет The New York Times.

"Для господина Путина этот звонок стал важной вехой, ознаменовавшей крах усилий Запада по его дипломатической изоляции..." — говорится в публикации.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Бербок неожиданно отреагировала на беседу Путина и Трампа
08:39
В статье отмечается, что разговор двух лидеров состоялся на следующий день после освобождения Россией американца Марка Фогеля в обмен на то, что США вернут россиянина Александра Винника.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о прошедшем телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа.
Президент США, комментируя разговор с российским коллегой, заявил, что намерен часто контактировать с Путиным по телефону. Глава Белого дома также отметил, что Украине однажды придется провести президентские выборы. При этом он назвал перспективу вступления Украины в НАТО и ее возвращения к границам 2014 года маловероятной.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
СМИ раскрыли, как Путин и Трамп "ударили" по лидерам ЕС
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