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Радиостанция "Судного дня" передала десятки загадочных сообщений за день
Радиостанция "Судного дня" передала десятки загадочных сообщений за день - РИА Новости, 13.02.2025
Радиостанция "Судного дня" передала десятки загадочных сообщений за день
Радиостанция УВБ-76, известная также как "Станция Судного дня", передала в эфир 25 таинственных сообщений в течение суток 12 февраля, говорится в... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T02:36:00+03:00
2025-02-13T02:36:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, известная также как "Станция Судного дня", передала в эфир 25 таинственных сообщений в течение суток 12 февраля, говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи",отслеживающем ее активность."Тренировка. 25 сообщений за сегодня, 12.02.25", — отмечается в публикации.Сообщения транслировались с 9:09 утра до 17:15 вечера по московскому времени. Согласно публикации, среди слов, вышедших в эфир, оказались "синопсис", "бульвар", "огрубение", "сучение", "оптошум", "елецобазаз", "штатогном", "комиссар", "волкокран" и другие.В эфире радиостанции УВБ-76 обычно звучат монотонные звуки. Ее называют "Станцией Судного дня", так как считается, что ее якобы создали как часть системы "Мертвая рука".
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россия, технологии, радиостанция судного дня
Россия, Технологии, Радиостанция Судного дня
Радиостанция "Судного дня" передала десятки загадочных сообщений за день
Радиостанция Судного дня передала в эфир 25 загадочных сообщений
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости.
Радиостанция УВБ-76, известная также как "Станция Судного дня", передала в эфир 25 таинственных сообщений в течение суток 12 февраля, говорится в Telegram-канале
"УВБ-76 логи",отслеживающем ее активность.
"Тренировка. 25 сообщений за сегодня, 12.02.25", — отмечается в публикации.
Сообщения транслировались с 9:09 утра до 17:15 вечера по московскому времени. Согласно публикации, среди слов, вышедших в эфир, оказались "синопсис", "бульвар", "огрубение", "сучение", "оптошум", "елецобазаз", "штатогном", "комиссар", "волкокран" и другие.
В эфире радиостанции УВБ-76 обычно звучат монотонные звуки. Ее называют "Станцией Судного дня", так как считается, что ее якобы создали как часть системы "Мертвая рука".