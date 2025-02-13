https://ria.ru/20250213/pvo-1999001616.html

Силы ПВО отразили воздушную атаку на Ростовскую область

Силы ПВО отразили воздушную атаку на Ростовскую область - РИА Новости, 13.02.2025

Силы ПВО отразили воздушную атаку на Ростовскую область

Российская система ПВО ночью отразила воздушную атаку на Ростовскую область, уничтожив БПЛА в Чертковском районе, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T06:47:00+03:00

2025-02-13T06:47:00+03:00

2025-02-13T06:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

ростовская область

юрий слюсарь

чертковский район

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российская система ПВО ночью отразила воздушную атаку на Ростовскую область, уничтожив БПЛА в Чертковском районе, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале."Ночью силы и средства ПВО отразили воздушную атаку на Ростовскую область, уничтожив БПЛА в Чертковском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он.

https://ria.ru/20250126/drony-1994225356.html

ростовская область

чертковский район

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Дарья Буймова

безопасность, ростовская область, юрий слюсарь , чертковский район