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Силы ПВО отразили воздушную атаку на Ростовскую область
Силы ПВО отразили воздушную атаку на Ростовскую область - РИА Новости, 13.02.2025
Силы ПВО отразили воздушную атаку на Ростовскую область
Российская система ПВО ночью отразила воздушную атаку на Ростовскую область, уничтожив БПЛА в Чертковском районе, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T06:47:00+03:00
2025-02-13T06:47:00+03:00
2025-02-13T06:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
ростовская область
юрий слюсарь
чертковский район
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российская система ПВО ночью отразила воздушную атаку на Ростовскую область, уничтожив БПЛА в Чертковском районе, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале."Ночью силы и средства ПВО отразили воздушную атаку на Ростовскую область, уничтожив БПЛА в Чертковском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он.
https://ria.ru/20250126/drony-1994225356.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ростовская область, юрий слюсарь , чертковский район
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ростовская область, Юрий Слюсарь , Чертковский район
Силы ПВО отразили воздушную атаку на Ростовскую область
Силы ПВО уничтожили БПЛА в Чертковском районе Ростовской области