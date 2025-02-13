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ПВО отражает атаку БПЛА на Брянскую область - РИА Новости, 13.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:29 13.02.2025 (обновлено: 01:42 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/pvo-1998985386.html
ПВО отражает атаку БПЛА на Брянскую область
ПВО отражает атаку БПЛА на Брянскую область - РИА Новости, 13.02.2025
ПВО отражает атаку БПЛА на Брянскую область
ПВО отражает атаку БПЛА на Брянскую область, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T01:29:00+03:00
2025-02-13T01:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. ПВО отражает атаку БПЛА на Брянскую область, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Уважаемые земляки! Наши защитники отражают вражескую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Подразделения ПВО министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей", - написал он.
https://ria.ru/20250209/prodvizhenie-1998221296.html
брянская область
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брянская область, безопасность, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО отражает атаку БПЛА на Брянскую область

Богомаз: ПВО отражает атаку украинских БПЛА на Брянскую область

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. ПВО отражает атаку БПЛА на Брянскую область, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Уважаемые земляки! Наши защитники отражают вражескую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Подразделения ПВО министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей", - написал он.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьБезопасностьАлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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