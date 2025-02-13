https://ria.ru/20250213/pvo-1998985386.html

ПВО отражает атаку БПЛА на Брянскую область

ПВО отражает атаку БПЛА на Брянскую область - РИА Новости, 13.02.2025

ПВО отражает атаку БПЛА на Брянскую область

ПВО отражает атаку БПЛА на Брянскую область, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T01:29:00+03:00

2025-02-13T01:29:00+03:00

2025-02-13T01:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

безопасность

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. ПВО отражает атаку БПЛА на Брянскую область, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Уважаемые земляки! Наши защитники отражают вражескую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Подразделения ПВО министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей", - написал он.

https://ria.ru/20250209/prodvizhenie-1998221296.html

брянская область

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

брянская область, безопасность, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)