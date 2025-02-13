https://ria.ru/20250213/pvo-1998985386.html
ПВО отражает атаку БПЛА на Брянскую область
ПВО отражает атаку БПЛА на Брянскую область - РИА Новости, 13.02.2025
ПВО отражает атаку БПЛА на Брянскую область
ПВО отражает атаку БПЛА на Брянскую область, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T01:29:00+03:00
2025-02-13T01:29:00+03:00
2025-02-13T01:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. ПВО отражает атаку БПЛА на Брянскую область, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Уважаемые земляки! Наши защитники отражают вражескую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Подразделения ПВО министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей", - написал он.
https://ria.ru/20250209/prodvizhenie-1998221296.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, безопасность, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО отражает атаку БПЛА на Брянскую область
Богомаз: ПВО отражает атаку украинских БПЛА на Брянскую область