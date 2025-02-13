https://ria.ru/20250213/putin-1999239475.html

Путин подписал закон о "периоде охлаждения" по потребительским кредитам

Путин подписал закон о "периоде охлаждения" по потребительским кредитам - РИА Новости, 13.02.2025

Путин подписал закон о "периоде охлаждения" по потребительским кредитам

Владимир Путин подписал закон, который вводит "период охлаждения" по потребительским кредитам и займам и освобождает заемщиков от обязательств по ним при... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T21:12:00+03:00

2025-02-13T21:12:00+03:00

2025-02-13T23:47:00+03:00

экономика

ипотека

россия

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, который вводит "период охлаждения" по потребительским кредитам и займам и освобождает заемщиков от обязательств по ним при невыполнении кредитором антифрод-процедур, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Согласно нововведениям, кредитные и микрофинансовые организации теперь обязаны выдавать потребительские кредиты (займы) с отсрочкой на минимум четыре часа для сумм от 50 тысяч до 200 тысяч рублей и минимум 48 часов — для средств объемом более 200 тысяч рублей. При этом на новую токенизированную (цифровую) карту суммы свыше 50 тысяч будут зачислять через 48 часов с момента ее выпуска. Из-под "периода охлаждения" вывели кредиты, при получении которых сложно совершить акт мошенничества. Речь идет о:Центробанк будет оценивать действия кредиторов по борьбе с мошенничеством (антифрод-мероприятия) с учетом собственных критериев. В зависимости от результатов проверки регулятор сможет менять "период охлаждения". В свою очередь, если потребительский кредит выдали с нарушением антифрод-процедур и впоследствии из-за этого завели уголовное дело о хищении средств, заемщика освобождают от обязанности его выплачивать. Кредитор не сможет требовать исполнения этих обязательств, начислять проценты и передавать долг коллекторам.В то же время банки смогут отказывать в выдаче платежных карт людям, информация о которых есть в базе данных Центробанка о мошеннических переводах, а также приостанавливать все операции по уже выданным картам или ограничивать суммы операций ста тысячами рублей в месяц. Расширен и перечень информации по токенизированным картам, которую обрабатывают операторы по переводу денежных средств и Национальная система платежных карт. В перечень включена информация о номере карты и количестве дней с ее цифрового преобразования - это поможет лучше идентифицировать пользователей таких карт и корректно определять "период охлаждения" по ним. Закон также содержит нормы, позволяющие ускорить и упростить обмен информацией между кредиторами (банками и МФО) и бюро кредитных историй (БКИ). В частности, при обращении в банк или МФО все заемщики будут обязаны представлять свой ИНН. МФО должны будут разработать внутренний регламент по противодействию выдаче потребительского займа без согласия заемщика. Кроме того, МФО смогут выдавать деньги заемщику лишь при условии совпадения сведений о заемщике и получателе этих средств (за исключением случаев их перечисления юрлицам и ИП в оплату товаров, работ или услуг). В целях более эффективной борьбы с онлайн-мошенниками МФО также получат доступ к базе данных ЦБ о мошеннических переводах. Закон вступает в силу через 90 дней после официального опубликования, за исключением отдельных норм. Так, с 1 сентября 2025 года начнут действовать нормы, касающиеся токенизированных карт и "периода охлаждения". Обязанность бюро кредитных историй предоставлять по запросам пользователей сведения для предупреждения возможного мошенничества вступает в силу с 1 июля 2026 года. Еще ряд норм будут применяться с 1 марта или 31 декабря 2026 года.

https://ria.ru/20250213/putin-1999237773.html

https://realty.ria.ru/20250210/pravitelstvo-1998381471.html

https://ria.ru/20250207/zamedlenie-1997995499.html

https://ria.ru/20241228/vklady-1991822186.html

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экономика, ипотека, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)