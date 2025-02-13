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Встреча Путина с губернатором Брянской области Богомазом. Прямая трансляция
Встреча Путина с губернатором Брянской области Богомазом. Прямая трансляция - РИА Новости, 13.02.2025
Встреча Путина с губернатором Брянской области Богомазом. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с губернатором Брянской области Александром Богомазом. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T13:31:00+03:00
2025-02-13T13:31:00+03:00
2025-02-13T13:31:00+03:00
россия
владимир путин
александр богомаз
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с губернатором Брянской области Александром Богомазом.
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Путин на встрече с губернатором Брянской области Богомазом
Путин на встрече с губернатором Брянской области Богомазом
2025-02-13T13:31
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РИА Новости
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4.7
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россия, владимир путин, александр богомаз, видео
Россия, Владимир Путин, Александр Богомаз
Встреча Путина с губернатором Брянской области Богомазом. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с губернатором Брянской области Александром Богомазом.
2025-02-13T13:31
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PT17M25S
Встреча Путина с губернатором Брянской области Богомазом. Прямая трансляция
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с губернатором Брянской области Александром Богомазом.