https://ria.ru/20250213/proisshestviya-1999123030.html

Случаи наезда автомобилей на людей в общественных местах в 2024-2025 годах

Случаи наезда автомобилей на людей в общественных местах в 2024-2025 годах - РИА Новости, 13.02.2025

Случаи наезда автомобилей на людей в общественных местах в 2024-2025 годах

13 февраля в Мюнхене автомобиль протаранил толпу пешеходов. Инцидент произошел во время стачки работников социальных учреждений, организованной профсоюзом... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T14:51:00+03:00

2025-02-13T14:51:00+03:00

2025-02-13T14:51:00+03:00

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202513 февраля в Мюнхене автомобиль протаранил толпу пешеходов. Инцидент произошел во время стачки работников социальных учреждений, организованной профсоюзом Verdi. Пострадали порядка 20 человек. Позднее полицейские сообщили о задержании предполагаемого виновника, им оказался 24-летний мужчина. По данным немецких СМИ, водитель действовал умышленно.1 января около 03.15 (12.15 мск) в Новом Орлеане (США) грузовик наехал на толпу в историческом центре города. Погибли 15 человек, еще 35 пострадали. Подозреваемый открыл огонь по полицейским, убив двоих. Он был ликвидирован ответным огнем. Как сообщило агентству РИА Новости ФБР, подозреваемый в теракте в Новом Орлеане - 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд-Дин Джаббар, в автомобиле, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.202422 декабря в американском городе Киллин в центре штата Техас мужчина, скрывавшийся от полиции, протаранил на грузовике вход в торговый центр в американском штате Техас. Пострадали пять человек, мужчина был застрелен полицией. Отмечается, что инцидент начался с того, что патрульные попытались остановить мужчину, который, предположительно, был за рулем в нетрезвом состоянии. Телеканал ABC News со ссылкой на полицию сообщает, что водитель продолжил движение, в конечном итоге въехав на парковку торгового центра Киллин Молл, а затем проехал через стеклянные двери, сбив несколько человек. Мужчина, управлявший грузовиком, был застрелен после того, как несколько сотрудников правоохранительных органов открыли огонь. Как сообщает телеканал со ссылкой на Департамент общественной безопасности Техаса, возраст пострадавших составил от шести до 75 лет. Вечером 20 декабря автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге. В результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения. Позднее число погибших увеличилось до шести человек. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал один. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ.19 ноября в провинции Хунань в центральной части Китая автомобиль въехал в людей перед входом в начальную школу "Юнъань" района Динчэн города Чандэ. Несколько человек были направлены в больницу для получения необходимой медицинской помощи, сведений о погибших не поступало. Агентство Синьхуа сообщило, что водитель белого внедорожника был задержан на месте родителями учеников и сотрудниками охраны школы.11 ноября в китайском городе Чжухай (южная провинция Гуандун) водитель автомобиля врезался в людей, занимавшихся физкультурой в спортивном центре. Погибли 35 человек, еще 43 человека пострадали. Сотрудники полиции задержали подозреваемого 62-летнего водителя Фань Вэйцю, когда он пытался скрыться с места преступления. Во время следствия он признался, решил задавить людей, чтобы "выплеснуть злобу" из-за развода с женой, недовольства результатом раздела имущества и разочарования жизнью. В декабре суд приговорил мужчину к смертной казни. 20 января 2025 года приговор был приведен в исполнение. 17 июля в Париже (Франция) автомобиль врезался в нескольких человек на террасе ресторана Le Ramus на авеню Пер-Лашез, 6. В результате аварии один человек погиб. Еще шестеро человек пострадали, троим из них понадобилась срочная медицинская помощь. Водителю изначально удалось скрыться, однако вскоре он был задержан и помещен под стражу. Как сообщает газета Figaro со ссылкой на прокуратуру водитель был в состоянии алкогольного опьянения в момент аварии. Позже стало известно, что французские следователи переквалифицировали дело о наезде на террасу с непредумышленного на преднамеренное убийство ввиду заявлений, сделанных обвиняемым во время его нахождения под стражей. 14 июля на перекрестке Нир-Цви в районе города Рамла к юго-востоку от Тель-Авива (Израиль) четыре человека получили ранения различной степени тяжести в результате теракта с наездом автомобиля. Нападавший был нейтрализован. Все четверо пострадавших в результате теракта являлись военнослужащими Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). 30 мая в Сырдарьинской области Узбекистана водитель кроссовера Chevrolet Captiva выехал на футбольное поле и пытался наехать на находившихся там людей. В результате ЧП один человек пострадал. Нарушитель был задержан. По данным пресс-службы регионального главка МВД республики, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". 29 мая недалеко от города Наблус на Западном берегу (Палестина) автомобиль протаранил группу людей. В результате аварии два человека погибли. По данным телеканала i24, нападавший был задержан силами Палестинской автономии и передан ЦАХАЛ. 12 апреля в городе Бренем штата Техас (США) мужчина на угнанном грузовике намеренно врезался в офис техасского департамента общественной безопасности. Как отмечает телеканал АВС со ссылкой на местных чиновников, предполагаемый злоумышленник, 42-летний Кленард Паркер, ранее пытался продлить водительские права, но, получив отказ от властей, решил протаранить здание. В результате происшествия один человек погиб, 13 получили ранения. Как сообщали ранее в местном департаменте общественной безопасности, водителя арестовали. 6 апреля в центре Тель-Авива в Израиле автомобиль протаранил толпу протестующих. Инцидент произошел в момент окончания акции протеста против правительства и в поддержку освобождения заложников из сектора Газа. Демонстранты шли по проезжей части, блокируя движение. Одну женщину в тяжелом состоянии увезли на машине скорой помощи, еще двое получили легкие травмы. Водитель автомобиля продолжил движение после столкновения с протестующими, спустя несколько минут его задержали.1 марта в Щецине (Польша) 33-летний гражданин этой страны на автомобиле Форд Фокус, въехал на пешеходный переход и сбил 15 человек, шестеро из которых – дети. В результате инцидента два человека получили тяжелые ранения. Виновник происшествия хотел скрыться и через несколько сотен метров протаранил несколько автомобилей, в результате чего еще четыре человека получили мелкие травмы. Виновник происшествия имеет психиатрический диагноз. Позже число пострадавших выросло до 20, они госпитализированы, это люди в возрасте от 5 до 62 лет. Среди них шестеро детей и шестеро граждан Украины. 1 марта в городе Дэчжоу провинции Шаньдун (Китай) водитель автомобиля наехал на пешеходов. Сообщается, что машина на высокой скорости въехала в толпу школьников, они возвращались в школу после обеденного перерыва. Затем она врезалась в припаркованный грузовик. В результате два ребенка погибли, шестеро получили тяжелые травмы. Всего пострадало более 10 учеников. По словам свидетеля, водитель не затормозил перед школой. 46-летний мужчина был задержан на месте. Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, происшествия, в мире