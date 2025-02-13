Песков прокомментировал приглашение Трампу посетить Россию
Песков назвал приглашение в страну и двусторонние встречи разными процессами
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Взаимные приглашения президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа посетить США и Россию и планы провести отдельную двустороннюю встречу - разные процессы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Обмен взаимными приглашениями - это одно, а ориентированность на отдельную встречу двустороннюю - это разное. Разные, так сказать, процессы", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, означает ли приглашение Путиным Трампа в Москву возможность приезда американского лидера на празднование Дня Победы.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранскую ядерную программу, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.