Президент Молдавии обвинила российские беспилотники в нарушении границы
Санду: упавшие на юге страны БПЛА были российскими
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Майя Санду . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 фев - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду утверждает, что дроны, которые упали и взорвались на юге республики, якобы были российскими, но доказательств не приводит. Специалисты еще продолжают изучать обломки.
В четверг пресс-служба правительства Молдавии сообщила, что два дрона нарушили границу на юге республики, при падении они взорвались, пострадавших не было. В связи с этим посол России Олег Озеров был вызван в МИД Молдавии.
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"Беспилотники "Шахед" нарушили наше воздушное пространство, два из них взорвались на нашей земле, поставив под угрозу жизни молдаван", - написала Санду в соцсети X.
При этом специалисты пока продолжают изучать обломки дронов. В пресс-службе правительства сообщили, что предварительные данные указывают на то, что один из беспилотников мог быть российским. С такой же позицией выступили и в парламенте страны.
На территории Молдавии с начала российской военной операции против Украины неоднократно обнаруживали обломки беспилотников. Такие случаи фиксировались под Каушанами, Криулянами, Рышканами, а также в Кишиневе, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон конфликта принадлежали эти дроны.
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