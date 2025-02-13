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Президент Молдавии обвинила российские беспилотники в нарушении границы - РИА Новости, 13.02.2025
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11:00 13.02.2025 (обновлено: 11:04 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/prezident-1999042781.html
Президент Молдавии обвинила российские беспилотники в нарушении границы
Президент Молдавии обвинила российские беспилотники в нарушении границы - РИА Новости, 13.02.2025
Президент Молдавии обвинила российские беспилотники в нарушении границы
Президент Молдавии Майя Санду утверждает, что дроны, которые упали и взорвались на юге республики, якобы были российскими, но доказательств не приводит... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T11:00:00+03:00
2025-02-13T11:04:00+03:00
в мире
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КИШИНЕВ, 13 фев - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду утверждает, что дроны, которые упали и взорвались на юге республики, якобы были российскими, но доказательств не приводит. Специалисты еще продолжают изучать обломки. В четверг пресс-служба правительства Молдавии сообщила, что два дрона нарушили границу на юге республики, при падении они взорвались, пострадавших не было. В связи с этим посол России Олег Озеров был вызван в МИД Молдавии. "Беспилотники "Шахед" нарушили наше воздушное пространство, два из них взорвались на нашей земле, поставив под угрозу жизни молдаван", - написала Санду в соцсети X. При этом специалисты пока продолжают изучать обломки дронов. В пресс-службе правительства сообщили, что предварительные данные указывают на то, что один из беспилотников мог быть российским. С такой же позицией выступили и в парламенте страны. На территории Молдавии с начала российской военной операции против Украины неоднократно обнаруживали обломки беспилотников. Такие случаи фиксировались под Каушанами, Криулянами, Рышканами, а также в Кишиневе, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон конфликта принадлежали эти дроны.
https://ria.ru/20241111/moldaviya-1983157807.html
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в мире, молдавия, россия, украина, майя санду, олег озеров
В мире, Молдавия, Россия, Украина, Майя Санду, Олег Озеров
Президент Молдавии обвинила российские беспилотники в нарушении границы

Санду: упавшие на юге страны БПЛА были российскими

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкМайя Санду
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Sputnik / Родион Прока
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Майя Санду . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 фев - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду утверждает, что дроны, которые упали и взорвались на юге республики, якобы были российскими, но доказательств не приводит. Специалисты еще продолжают изучать обломки.
В четверг пресс-служба правительства Молдавии сообщила, что два дрона нарушили границу на юге республики, при падении они взорвались, пострадавших не было. В связи с этим посол России Олег Озеров был вызван в МИД Молдавии.
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"Беспилотники "Шахед" нарушили наше воздушное пространство, два из них взорвались на нашей земле, поставив под угрозу жизни молдаван", - написала Санду в соцсети X.
При этом специалисты пока продолжают изучать обломки дронов. В пресс-службе правительства сообщили, что предварительные данные указывают на то, что один из беспилотников мог быть российским. С такой же позицией выступили и в парламенте страны.
На территории Молдавии с начала российской военной операции против Украины неоднократно обнаруживали обломки беспилотников. Такие случаи фиксировались под Каушанами, Криулянами, Рышканами, а также в Кишиневе, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон конфликта принадлежали эти дроны.
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