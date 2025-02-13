https://ria.ru/20250213/premer-1999153456.html

Фицо призвал ЕС протрезветь от военного безумия

Фицо призвал ЕС протрезветь от военного безумия - РИА Новости, 13.02.2025

Фицо призвал ЕС протрезветь от военного безумия

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что Европейскому союзу следует протрезветь от военного безумия после разговора президента США Дональда Трампа и... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T16:09:00+03:00

2025-02-13T16:09:00+03:00

2025-02-13T16:09:00+03:00

россия

сша

словакия

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евросоюз

европейский совет

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БРАТИСЛАВА, 13 фев - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что Европейскому союзу следует протрезветь от военного безумия после разговора президента США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина, предвестником глубокого кризиса является тот факт, что в ЕС никто ничего не знал об этой беседе. "Президент Трамп после долгого телефонного разговора с президентом Путиным хотя бы позвонил (Владимиру) Зеленскому и сообщил ему, что его ждет. Например, что-то такое невообразимое, как демократические выборы. К нам в ЕС не звонит никто. Председателю Европейского совета, Европейской комиссии и Европейского парламента не звонил никто. Европейский союз должен будет быстро протрезветь от военного безумия и понять, что необходимо быть независимым во взглядах и позициях, чтобы выжить. Иначе он двигается к глубокому кризису", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в четверг, комментируя телефонный разговор Трампа и Путина. Президенты РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250213/peskov-1999071674.html

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россия, сша, словакия, дональд трамп, владимир путин, роберт фицо, евросоюз, европейский совет, в мире