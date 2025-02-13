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Фицо призвал ЕС протрезветь от военного безумия - РИА Новости, 13.02.2025
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16:09 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/premer-1999153456.html
Фицо призвал ЕС протрезветь от военного безумия
Фицо призвал ЕС протрезветь от военного безумия - РИА Новости, 13.02.2025
Фицо призвал ЕС протрезветь от военного безумия
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что Европейскому союзу следует протрезветь от военного безумия после разговора президента США Дональда Трампа и... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T16:09:00+03:00
2025-02-13T16:09:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 13 фев - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что Европейскому союзу следует протрезветь от военного безумия после разговора президента США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина, предвестником глубокого кризиса является тот факт, что в ЕС никто ничего не знал об этой беседе. "Президент Трамп после долгого телефонного разговора с президентом Путиным хотя бы позвонил (Владимиру) Зеленскому и сообщил ему, что его ждет. Например, что-то такое невообразимое, как демократические выборы. К нам в ЕС не звонит никто. Председателю Европейского совета, Европейской комиссии и Европейского парламента не звонил никто. Европейский союз должен будет быстро протрезветь от военного безумия и понять, что необходимо быть независимым во взглядах и позициях, чтобы выжить. Иначе он двигается к глубокому кризису", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в четверг, комментируя телефонный разговор Трампа и Путина. Президенты РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия, сша, словакия, дональд трамп, владимир путин, роберт фицо, евросоюз, европейский совет, в мире
Россия, США, Словакия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Роберт Фицо, Евросоюз, Европейский совет, В мире
Фицо призвал ЕС протрезветь от военного безумия

Фицо: ЕС следует протрезветь от военного безумия после разговора Путина и Трампа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 13 фев - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что Европейскому союзу следует протрезветь от военного безумия после разговора президента США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина, предвестником глубокого кризиса является тот факт, что в ЕС никто ничего не знал об этой беседе.
"Президент Трамп после долгого телефонного разговора с президентом Путиным хотя бы позвонил (Владимиру) Зеленскому и сообщил ему, что его ждет. Например, что-то такое невообразимое, как демократические выборы. К нам в ЕС не звонит никто. Председателю Европейского совета, Европейской комиссии и Европейского парламента не звонил никто. Европейский союз должен будет быстро протрезветь от военного безумия и понять, что необходимо быть независимым во взглядах и позициях, чтобы выжить. Иначе он двигается к глубокому кризису", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в четверг, комментируя телефонный разговор Трампа и Путина.
Президенты РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Москва - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
В Кремле заявили о необходимости оперативной встречи Путина и Трампа
Вчера, 12:31
 
РоссияСШАСловакияДональд ТрампВладимир ПутинРоберт ФицоЕвросоюзЕвропейский советВ мире
 
 
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