https://ria.ru/20250213/prazdnik-1998860450.html

13 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 13 февраля в России и в мире по календарю

13 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

13 февраля в России и в мире - это и День радио, и значимая дата в календаре киноманов, и день рождения известного баснописца, а также ряд других важных... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T06:00:00+03:00

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13 февраля в России и в мире - это и День радио, и значимая дата в календаре киноманов, и день рождения известного баснописца, а также ряд других важных профессиональных, международных праздников 2025 года. Какой сегодня праздник отмечают россияне, что можно делать в этот день, какие приметы с ним связаны - в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в России13 февраля в текущем году выпадает на середину рабочей недели и не связан ни с одним профессиональным праздником в нашей стране. А вот в церковном календаре на этот день выпадает несколько важных событий.Церковный праздник сегодня13 февраля отмечается день памяти святителя Никиты, затворника Печерского и епископа Новгородского. Он появился на свет в 11 веке и в достаточно раннем возрасте стал монахом Киево-Печерской лавры. В дальнейшем - епископом в Новгороде и прославился в том числе многочисленными чудесами (например, по преданию, во время сильной засухи ответом на его усердные молитвы стал долгожданный дождь).В этот же день православные вспоминают и бессребреников мучеников Александрийских Кира и Иоанна, а также мучениц Канопских: Афанасию и ее дочерей. Кир был известным врачом в Александрии и бесплатно помогал нуждающимся в избавлении как от телесных, так и от душевных недугов. Его верным последователем был воин Иоанн, вместе они отправились на помощь Афанасии с дочками, которые были схвачены за веру, чтобы укрепить их мужество перед лицом предстоящих испытаний. Суровые пытки ждали и самих Кира и Иоанна, но они стойко вынесли все испытания, но от веры не отреклись, и один за другим вместе с женщинами были казнены.Также 13 февраля отмечаются дни памяти:Народный праздникВ народном календаре 13 февраля известен как Никита-пожарник. Ведь епископ Никита считался защитником от молний и пожаров, а потому легкомысленное отношение к огню в этот день находилось под строгим запретом. Любые игры с ним могли привести к пожару.С этим днем было связано и большое количество различных примет. Например, если сложенные в печи дрова очень плохо загораются, это говорит о приближающейся оттепели. Внимательно присмотреться стоило и к цвету самого пламени: красный оттенок - стоит ждать морозы, белый огонь - впереди тепло. Крик ворон в этот день также сулил морозную и снежную погоду.Плохой приметой считались любые ссоры и скандалы. Многие старались по возможности провести этот день дома и посвятить его, например, уборке.Какой сегодня праздник в миреКаждый год 13 февраля, в очередную годовщину создания “Радио ООН”, отмечается Всемирный день радио. Эта традиция существует с 2012 года. В этот день жителям разных стран мира напоминают о важности радио, ведь и в наше время оно остается доступным и бюджетным средством получения необходимой информации.Отмечается в этот день национальный праздник Терендез в Армении.Памятные даты в истории1842 год - император Николай I подписал указ о создании первой в стране железной дороги, которая свяжет Санкт-Петербург и Москву;1895 год - братья Люмьер получили патент на первую кинокамеру;1901 год - на сцене Московского Художественного театра состоялась премьера пьесы Чехова “Три сестры”;1956 год - в Антарктике открылась первая советская станция “Мирный”.Кто родился 13 февраля из знаменитостейМногие известные личности появились на свет 13 февраля. Среди них:ИмениныСвои именины 13 февраля отмечают Афанасий, Виктор, Илья, Иван, Никита и Никифор.

https://ria.ru/20230213/radio-1851119647.html

https://ria.ru/20211113/doroga-1758552547.html

https://ria.ru/20220213/tarasova-1772277705.html

https://ria.ru/20190213/1550674857.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

праздники, религиозные праздники, россия