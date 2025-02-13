https://ria.ru/20250213/praktikumy-1999013769.html

Практикумы для подготовки школьников к ЕГЭ стартовали в Москве

Практикумы для подготовки школьников к ЕГЭ стартовали в Москве - РИА Новости, 13.02.2025

Практикумы для подготовки школьников к ЕГЭ стартовали в Москве

Практикумы по подготовке к ЕГЭ стартовали в столичных школах, в этом году выпускников к экзамену будут также готовить в онлайн-формате тренеры победителей... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T09:11:00+03:00

2025-02-13T09:11:00+03:00

2025-02-13T09:11:00+03:00

общество

москва

анастасия ракова

единый государственный экзамен (егэ)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958240564_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_73cc35c23c6555b98eba13588dbdd034.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Практикумы по подготовке к ЕГЭ стартовали в столичных школах, в этом году выпускников к экзамену будут также готовить в онлайн-формате тренеры победителей олимпиад, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "В эти дни для столичных одиннадцатиклассников стартует ключевой этап подготовки к ЕГЭ - практикумы. Это важная часть нашей программы, направленной на успешную подготовку к выпускным экзаменам. Основную часть учебного плана по большинству предметов ребята уже освоили, и теперь освободившиеся часы посвятят тем дисциплинам, которые будут сдавать. Программе уже три года, и за это время она доказала свою эффективность: результаты ЕГЭ по математике профильного уровня улучшились на 29%, по физике - на 11,9%, по биологии - на 10,2%", - рассказала Ракова. Заммэра добавила, что в этом году столичным выпускникам предложат новую возможность подготовки к ЕГЭ, уже весной разбирать задачи экзамена по наиболее востребованным предметам можно будет онлайн с опытными учителями и тренерами победителей олимпиад. "Напомним, в этом году ЕГЭ напишут более 71 тысячи столичных выпускников. Самыми популярными предметами по выбору стали профильная математика, обществознание, информатика, английский язык и физика. Досрочный период пройдет с 21 марта по 21 апреля, основной - с 23 мая по 4 июля, дополнительный - с 4 по 23 сентября", - добавила вице-мэр.

https://ria.ru/20241205/ege-1987608828.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, анастасия ракова , единый государственный экзамен (егэ)