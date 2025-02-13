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Практикумы для подготовки школьников к ЕГЭ стартовали в Москве - РИА Новости, 13.02.2025
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09:11 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/praktikumy-1999013769.html
Практикумы для подготовки школьников к ЕГЭ стартовали в Москве
Практикумы для подготовки школьников к ЕГЭ стартовали в Москве - РИА Новости, 13.02.2025
Практикумы для подготовки школьников к ЕГЭ стартовали в Москве
Практикумы по подготовке к ЕГЭ стартовали в столичных школах, в этом году выпускников к экзамену будут также готовить в онлайн-формате тренеры победителей... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T09:11:00+03:00
2025-02-13T09:11:00+03:00
общество
москва
анастасия ракова
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Практикумы по подготовке к ЕГЭ стартовали в столичных школах, в этом году выпускников к экзамену будут также готовить в онлайн-формате тренеры победителей олимпиад, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "В эти дни для столичных одиннадцатиклассников стартует ключевой этап подготовки к ЕГЭ - практикумы. Это важная часть нашей программы, направленной на успешную подготовку к выпускным экзаменам. Основную часть учебного плана по большинству предметов ребята уже освоили, и теперь освободившиеся часы посвятят тем дисциплинам, которые будут сдавать. Программе уже три года, и за это время она доказала свою эффективность: результаты ЕГЭ по математике профильного уровня улучшились на 29%, по физике - на 11,9%, по биологии - на 10,2%", - рассказала Ракова. Заммэра добавила, что в этом году столичным выпускникам предложат новую возможность подготовки к ЕГЭ, уже весной разбирать задачи экзамена по наиболее востребованным предметам можно будет онлайн с опытными учителями и тренерами победителей олимпиад. "Напомним, в этом году ЕГЭ напишут более 71 тысячи столичных выпускников. Самыми популярными предметами по выбору стали профильная математика, обществознание, информатика, английский язык и физика. Досрочный период пройдет с 21 марта по 21 апреля, основной - с 23 мая по 4 июля, дополнительный - с 4 по 23 сентября", - добавила вице-мэр.
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общество, москва, анастасия ракова , единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Москва, Анастасия Ракова , Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Практикумы для подготовки школьников к ЕГЭ стартовали в Москве

Ракова: в столичных школах стартовали практикумы по подготовке к ЕГЭ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ в школах России
Сдача ЕГЭ в школах России - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Практикумы по подготовке к ЕГЭ стартовали в столичных школах, в этом году выпускников к экзамену будут также готовить в онлайн-формате тренеры победителей олимпиад, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В эти дни для столичных одиннадцатиклассников стартует ключевой этап подготовки к ЕГЭ - практикумы. Это важная часть нашей программы, направленной на успешную подготовку к выпускным экзаменам. Основную часть учебного плана по большинству предметов ребята уже освоили, и теперь освободившиеся часы посвятят тем дисциплинам, которые будут сдавать. Программе уже три года, и за это время она доказала свою эффективность: результаты ЕГЭ по математике профильного уровня улучшились на 29%, по физике - на 11,9%, по биологии - на 10,2%", - рассказала Ракова.
Заммэра добавила, что в этом году столичным выпускникам предложат новую возможность подготовки к ЕГЭ, уже весной разбирать задачи экзамена по наиболее востребованным предметам можно будет онлайн с опытными учителями и тренерами победителей олимпиад.
"Напомним, в этом году ЕГЭ напишут более 71 тысячи столичных выпускников. Самыми популярными предметами по выбору стали профильная математика, обществознание, информатика, английский язык и физика. Досрочный период пройдет с 21 марта по 21 апреля, основной - с 23 мая по 4 июля, дополнительный - с 4 по 23 сентября", - добавила вице-мэр.
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