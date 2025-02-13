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Пожар на заводе в Ленинградской области потушили - РИА Новости, 13.02.2025
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20:37 13.02.2025 (обновлено: 21:03 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/pozhar-1999234525.html
Пожар на заводе в Ленинградской области потушили
Пожар на заводе в Ленинградской области потушили - РИА Новости, 13.02.2025
Пожар на заводе в Ленинградской области потушили
Пожар на предприятии по производству лакокрасочных изделий в Ленинградской области потушили, сообщает региональное ГУМЧС. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T20:37:00+03:00
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происшествия
коммерческая недвижимость
ломоносовский район
ленинградская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев - РИА Новости. Пожар на предприятии по производству лакокрасочных изделий в Ленинградской области потушили, сообщает региональное ГУМЧС. Пожар произошел в четверг на производстве лакокрасочных изделий на территории промзоны на Волхонском шоссе в Ломоносовском районе. Горело двухэтажное здание на 625 квадратных метрах. Информации о пострадавших не поступало. "Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Ломоносовском районе", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что прокуратурой Ломоносовского района организована проверка по факту пожара на предприятии по производству лакокрасочных изделий ООО "Зиверг", находящегося в промзоне на Волхонском шоссе.
https://ria.ru/20250212/mchs-1998813971.html
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ломоносовский район
ленинградская область
россия
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происшествия, коммерческая недвижимость, ломоносовский район, ленинградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Ломоносовский район, Ленинградская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на заводе в Ленинградской области потушили

В Ленинградской области потушили пожар на заводе лакокрасочных изделий

© МЧС Ленинградской области/ВКонтактеЛиквидация пожара на предприятии по производству лакокрасочных изделий в Ленинградской области. 13 февраля 2025
Ликвидация пожара на предприятии по производству лакокрасочных изделий в Ленинградской области. 13 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© МЧС Ленинградской области/ВКонтакте
Ликвидация пожара на предприятии по производству лакокрасочных изделий в Ленинградской области. 13 февраля 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев - РИА Новости. Пожар на предприятии по производству лакокрасочных изделий в Ленинградской области потушили, сообщает региональное ГУМЧС.
Пожар произошел в четверг на производстве лакокрасочных изделий на территории промзоны на Волхонском шоссе в Ломоносовском районе. Горело двухэтажное здание на 625 квадратных метрах. Информации о пострадавших не поступало.
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«
"Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Ломоносовском районе", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что прокуратурой Ломоносовского района организована проверка по факту пожара на предприятии по производству лакокрасочных изделий ООО "Зиверг", находящегося в промзоне на Волхонском шоссе.
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ПроисшествияКоммерческая недвижимостьЛомоносовский районЛенинградская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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