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В Воронеже умерла девушка, пострадавшая при пожаре в кофейне
В Воронеже умерла девушка, пострадавшая при пожаре в кофейне - РИА Новости, 13.02.2025
В Воронеже умерла девушка, пострадавшая при пожаре в кофейне
Девушка, которая пострадала при пожаре в кофейне в Воронеже 29 января, скончалась, двое других пострадавших продолжают лечение, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T14:04:00+03:00
2025-02-13T14:04:00+03:00
2025-02-13T14:04:00+03:00
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ВОРОНЕЖ, 13 фев - РИА Новости. Девушка, которая пострадала при пожаре в кофейне в Воронеже 29 января, скончалась, двое других пострадавших продолжают лечение, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Воронежской области. В МЧС России по Воронежской области сообщали, что 28 января произошло возгорание в кафе в Воронеже. На следующий день, 29 января, в кафе в центре Воронежа произошло ещё одно возгорание на площади 40 квадратных метров. Воронежский ресторатор Михаил Меркулов, который помог спастись сотруднице кофейни, рассказал, что поджог устроила девушка и сама пострадала от огня. Её, рискуя жизнью, спас посторонний мужчина, после её забрали медики. По данным местных СМИ, девушка получила 90% ожогов тела. Кроме этой девушки, по данным минздрава, при пожаре пострадали ещё два человека. "Одна пострадавшая – в реанимации в тяжелом состоянии, вторая – в состоянии средней тяжести в отделении, третья пострадавшая скончалась", — сообщили в пресс-службе минздрава.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, воронеж, воронежская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Воронеже умерла девушка, пострадавшая при пожаре в кофейне
В Воронеже умерла девушка, пострадавшая при пожаре в кофейне 29 января