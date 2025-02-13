https://ria.ru/20250213/pozhar-1999104935.html

В Воронеже умерла девушка, пострадавшая при пожаре в кофейне

В Воронеже умерла девушка, пострадавшая при пожаре в кофейне - РИА Новости, 13.02.2025

В Воронеже умерла девушка, пострадавшая при пожаре в кофейне

Девушка, которая пострадала при пожаре в кофейне в Воронеже 29 января, скончалась, двое других пострадавших продолжают лечение, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T14:04:00+03:00

2025-02-13T14:04:00+03:00

2025-02-13T14:04:00+03:00

происшествия

воронеж

воронежская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОРОНЕЖ, 13 фев - РИА Новости. Девушка, которая пострадала при пожаре в кофейне в Воронеже 29 января, скончалась, двое других пострадавших продолжают лечение, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Воронежской области. В МЧС России по Воронежской области сообщали, что 28 января произошло возгорание в кафе в Воронеже. На следующий день, 29 января, в кафе в центре Воронежа произошло ещё одно возгорание на площади 40 квадратных метров. Воронежский ресторатор Михаил Меркулов, который помог спастись сотруднице кофейни, рассказал, что поджог устроила девушка и сама пострадала от огня. Её, рискуя жизнью, спас посторонний мужчина, после её забрали медики. По данным местных СМИ, девушка получила 90% ожогов тела. Кроме этой девушки, по данным минздрава, при пожаре пострадали ещё два человека. "Одна пострадавшая – в реанимации в тяжелом состоянии, вторая – в состоянии средней тяжести в отделении, третья пострадавшая скончалась", — сообщили в пресс-службе минздрава.

https://ria.ru/20250212/mchs-1998813971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, воронеж, воронежская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)