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При пожаре в подмосковной деревне погибли три человека - РИА Новости, 13.02.2025
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10:09 13.02.2025 (обновлено: 10:18 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/pozhar-1999029720.html
При пожаре в подмосковной деревне погибли три человека
При пожаре в подмосковной деревне погибли три человека - РИА Новости, 13.02.2025
При пожаре в подмосковной деревне погибли три человека
Три человека погибли при пожаре в деревне Подолино Московской области, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T10:09:00+03:00
2025-02-13T10:18:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в деревне Подолино Московской области, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. "Тринадцатого февраля 2025 года ночью в частном доме в деревне Подолино Дмитровского городского округа произошло возгорание. В ходе ликвидации пожара обнаружены тела двух мужчин и женщины. Предварительной причиной возгорания явилась неисправность печного оборудования", - говорится в сообщении. Отмечается, возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20240907/pozhar-1971256654.html
московская область (подмосковье)
россия
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
При пожаре в подмосковной деревне погибли три человека

Три человека погибли при пожаре в частном доме в подмосковной деревне Подолино

© Фото : ГСУ СК России по Московской области/TelegramПоследствия пожара в деревне Подолино
Последствия пожара в деревне Подолино - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Фото : ГСУ СК России по Московской области/Telegram
Последствия пожара в деревне Подолино
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в деревне Подолино Московской области, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ.
"Тринадцатого февраля 2025 года ночью в частном доме в деревне Подолино Дмитровского городского округа произошло возгорание. В ходе ликвидации пожара обнаружены тела двух мужчин и женщины. Предварительной причиной возгорания явилась неисправность печного оборудования", - говорится в сообщении.
Отмечается, возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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