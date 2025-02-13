https://ria.ru/20250213/pozhar-1999029720.html

При пожаре в подмосковной деревне погибли три человека

При пожаре в подмосковной деревне погибли три человека - РИА Новости, 13.02.2025

При пожаре в подмосковной деревне погибли три человека

Три человека погибли при пожаре в деревне Подолино Московской области, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T10:09:00+03:00

2025-02-13T10:09:00+03:00

2025-02-13T10:18:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в деревне Подолино Московской области, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. "Тринадцатого февраля 2025 года ночью в частном доме в деревне Подолино Дмитровского городского округа произошло возгорание. В ходе ликвидации пожара обнаружены тела двух мужчин и женщины. Предварительной причиной возгорания явилась неисправность печного оборудования", - говорится в сообщении. Отмечается, возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20240907/pozhar-1971256654.html

московская область (подмосковье)

россия

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Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)