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При пожаре в подмосковной деревне погибли три человека
При пожаре в подмосковной деревне погибли три человека - РИА Новости, 13.02.2025
При пожаре в подмосковной деревне погибли три человека
Три человека погибли при пожаре в деревне Подолино Московской области, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T10:09:00+03:00
2025-02-13T10:09:00+03:00
2025-02-13T10:18:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в деревне Подолино Московской области, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. "Тринадцатого февраля 2025 года ночью в частном доме в деревне Подолино Дмитровского городского округа произошло возгорание. В ходе ликвидации пожара обнаружены тела двух мужчин и женщины. Предварительной причиной возгорания явилась неисправность печного оборудования", - говорится в сообщении. Отмечается, возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
При пожаре в подмосковной деревне погибли три человека
Три человека погибли при пожаре в частном доме в подмосковной деревне Подолино