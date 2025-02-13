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Трамп объявил о зеркальных пошлинах против торговых партнеров США - РИА Новости, 13.02.2025
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18:03 13.02.2025 (обновлено: 19:39 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/poshliny-1999198190.html
Трамп объявил о зеркальных пошлинах против торговых партнеров США
Трамп объявил о зеркальных пошлинах против торговых партнеров США - РИА Новости, 13.02.2025
Трамп объявил о зеркальных пошлинах против торговых партнеров США
Президент США Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social о введении зеркальных пошлин против торговых партнеров страны. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T18:03:00+03:00
2025-02-13T19:39:00+03:00
в мире
сша
канада
мексика
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
еврокомиссия
китай
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social о введении зеркальных пошлин против торговых партнеров страны."Три замечательные недели, возможно, лучшие в истории, но сегодня большой день: зеркальные пошлины!!! Сделаем Америку снова великой!!!" — написал он.Практически сразу после возвращения в Белый дом Трамп подписал указы о введении с 4 февраля пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Для первых двух стран ставка составляет 25 процентов, исключение касается канадских энергоресурсов: они облагаются десятипроцентной пошлиной. На товары из КНР действуют тарифы в размере десяти процентов дополнительно к тем, что уже ввели в отношении китайского импорта в Соединенных Штатах.При этом в понедельник американский лидер объявил о временной приостановке действия пошлин на мексиканскую продукцию для проведения переговоров с властями страны.Кроме того, политик подписал указ о введении 25-процентных тарифов на поставки в США стали и алюминия.В начале февраля Трамп также пригрозил импортными пошлинами ЕС, поскольку Брюссель "ужасно относится к Вашингтону". В свою очередь, представитель Еврокомиссии заявил, что сообщество не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных ставок на европейские товары, но готово решительно отреагировать в случае их введения.
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в мире, сша, канада, мексика, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, еврокомиссия, китай, евросоюз
В мире, США, Канада, Мексика, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, Еврокомиссия, Китай, Евросоюз

Трамп объявил о зеркальных пошлинах против торговых партнеров США

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social о введении зеркальных пошлин против торговых партнеров страны.
"Три замечательные недели, возможно, лучшие в истории, но сегодня большой день: зеркальные пошлины!!! Сделаем Америку снова великой!!!" — написал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Трамп может ввести пошлины на европейские лекарства, пишут СМИ
11 февраля, 11:00
Практически сразу после возвращения в Белый дом Трамп подписал указы о введении с 4 февраля пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Для первых двух стран ставка составляет 25 процентов, исключение касается канадских энергоресурсов: они облагаются десятипроцентной пошлиной. На товары из КНР действуют тарифы в размере десяти процентов дополнительно к тем, что уже ввели в отношении китайского импорта в Соединенных Штатах.
При этом в понедельник американский лидер объявил о временной приостановке действия пошлин на мексиканскую продукцию для проведения переговоров с властями страны.
Кроме того, политик подписал указ о введении 25-процентных тарифов на поставки в США стали и алюминия.
В начале февраля Трамп также пригрозил импортными пошлинами ЕС, поскольку Брюссель "ужасно относится к Вашингтону". В свою очередь, представитель Еврокомиссии заявил, что сообщество не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных ставок на европейские товары, но готово решительно отреагировать в случае их введения.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
WSJ назвала введение Трампом пошлин глупейшей торговой войной в истории
3 февраля, 18:29
 
В миреСШАКанадаМексикаДональд ТрампВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыЕврокомиссияКитайЕвросоюз
 
 
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