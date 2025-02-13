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Трамп объявил о зеркальных пошлинах против торговых партнеров США

Трамп объявил о зеркальных пошлинах против торговых партнеров США - РИА Новости, 13.02.2025

Трамп объявил о зеркальных пошлинах против торговых партнеров США

Президент США Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social о введении зеркальных пошлин против торговых партнеров страны. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T18:03:00+03:00

2025-02-13T18:03:00+03:00

2025-02-13T19:39:00+03:00

в мире

сша

канада

мексика

дональд трамп

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

еврокомиссия

китай

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social о введении зеркальных пошлин против торговых партнеров страны."Три замечательные недели, возможно, лучшие в истории, но сегодня большой день: зеркальные пошлины!!! Сделаем Америку снова великой!!!" — написал он.Практически сразу после возвращения в Белый дом Трамп подписал указы о введении с 4 февраля пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Для первых двух стран ставка составляет 25 процентов, исключение касается канадских энергоресурсов: они облагаются десятипроцентной пошлиной. На товары из КНР действуют тарифы в размере десяти процентов дополнительно к тем, что уже ввели в отношении китайского импорта в Соединенных Штатах.При этом в понедельник американский лидер объявил о временной приостановке действия пошлин на мексиканскую продукцию для проведения переговоров с властями страны.Кроме того, политик подписал указ о введении 25-процентных тарифов на поставки в США стали и алюминия.В начале февраля Трамп также пригрозил импортными пошлинами ЕС, поскольку Брюссель "ужасно относится к Вашингтону". В свою очередь, представитель Еврокомиссии заявил, что сообщество не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных ставок на европейские товары, но готово решительно отреагировать в случае их введения.

https://ria.ru/20250211/tramp-1998565849.html

https://ria.ru/20250203/wsj-1997167842.html

сша

канада

мексика

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, сша, канада, мексика, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, еврокомиссия, китай, евросоюз