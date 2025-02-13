Трамп объявил о зеркальных пошлинах против торговых партнеров США
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social о введении зеркальных пошлин против торговых партнеров страны.
"Три замечательные недели, возможно, лучшие в истории, но сегодня большой день: зеркальные пошлины!!! Сделаем Америку снова великой!!!" — написал он.
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Практически сразу после возвращения в Белый дом Трамп подписал указы о введении с 4 февраля пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Для первых двух стран ставка составляет 25 процентов, исключение касается канадских энергоресурсов: они облагаются десятипроцентной пошлиной. На товары из КНР действуют тарифы в размере десяти процентов дополнительно к тем, что уже ввели в отношении китайского импорта в Соединенных Штатах.
При этом в понедельник американский лидер объявил о временной приостановке действия пошлин на мексиканскую продукцию для проведения переговоров с властями страны.
Кроме того, политик подписал указ о введении 25-процентных тарифов на поставки в США стали и алюминия.
В начале февраля Трамп также пригрозил импортными пошлинами ЕС, поскольку Брюссель "ужасно относится к Вашингтону". В свою очередь, представитель Еврокомиссии заявил, что сообщество не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных ставок на европейские товары, но готово решительно отреагировать в случае их введения.