https://ria.ru/20250213/porsche-1999226155.html

Porsche сократит почти две тысячи рабочих мест, пишут СМИ

Porsche сократит почти две тысячи рабочих мест, пишут СМИ - РИА Новости, 13.02.2025

Porsche сократит почти две тысячи рабочих мест, пишут СМИ

Немецкий производитель автомобилей Porsche сократит порядка 1,9 тысячи рабочих мест к 2029 году, сообщила газета Stuttgarter Zeitung. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T19:52:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Немецкий производитель автомобилей Porsche сократит порядка 1,9 тысячи рабочих мест к 2029 году, сообщила газета Stuttgarter Zeitung. "Porsche AG сокращает около 1 900 рабочих мест. Это касается локаций в Цуффенхаузене (районе Штутгарта - ред.) и коммуне Вайсах. Как сообщили нашей газете директор по персоналу Андреас Хаффнер и председатель производственного совета Харальд Бук, сокращения рабочих мест планируется завершить к 2029 году", - пишет Stuttgarter Zeitung. При этом подчеркивается, что у сотрудников Porsche имеется гарантия занятости до 2030 года, поэтому компания будет делать ставку на добровольное завершение трудовых отношений. Данные меры экономии добавятся к уже существующим: так, Porsche не продлевает истекающие срочные контракты. В качестве причин экономических трудностей у Porsche указываются гораздо более медленный рост спроса на электромобили, чем ожидалось ранее, а также падение продаж на ключевом китайском рынке. В прошлом году стало известно о планах сокращения производства и сотрудников автоконцерном Volkswagen, частью которого является и Porsche. Данные планы спровоцировали забастовки сотрудников Volkswagen, что в итоге вынудило концерн пойти на соглашение с профсоюзами, в рамках которого компания пообещала не сокращать сотрудников и не закрывать предприятия.

https://ria.ru/20250116/volkswagen-1994092191.html

https://ria.ru/20240904/ekonomika-1970362304.html

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штутгарт, porsche, германия, в мире