В Киеве связали санкции против Порошенко* с будущими выборами, сообщили СМИ
FT: в Киеве связали санкции против Порошенко с будущими выборами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко*. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В Киеве связали с возможными будущими выборами на Украине санкции в отношении экс-президента страны Петра Порошенко*, экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука и ряда украинских олигархов и бизнесменов, сообщает газета Financial Times.
Ранее в четверг Владимир Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко*, Коломойского**, Медведчука, а также против бизнесменов Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова. Санкции введены бессрочно и включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций.
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"Высокопоставленный украинский чиновник, близкий к Зеленскому, заявил..., что этот шаг связан с будущими выборами, дав понять, что... (Зеленский - ред.) готовится атаковать политических оппонентов", - говорится в публикации.
По данным источников, украинские должностные лица в последние недели начали спрашивать советы по проведению выборов у коллег из стран ЕС.
Как заявили газете несколько западных дипломатов, они были ошеломлены действиями Зеленского.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет"
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
** Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов на территории РФ
СМИ узнали о планах Зеленского ввести санкции против Порошенко
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