Рейтинг@Mail.ru
На Украине просят ограничить Порошенко* сроки ознакомления с делом - РИА Новости, 13.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:02 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/poroshenko-1999173476.html
На Украине просят ограничить Порошенко* сроки ознакомления с делом
На Украине просят ограничить Порошенко* сроки ознакомления с делом - РИА Новости, 13.02.2025
На Украине просят ограничить Порошенко* сроки ознакомления с делом
Госбюро расследований (ГБР) Украины обратилось в суд с требованием ограничить бывшему президенту Петру Порошенко сроки ознакомления с материалами уголовного... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T17:02:00+03:00
2025-02-13T17:02:00+03:00
в мире
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
петр порошенко
виктор медведчук
владимир зеленский
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105041/07/1050410738_0:295:2592:1753_1920x0_80_0_0_281a801be93c8fb6d42e42b7c8e16528.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины обратилось в суд с требованием ограничить бывшему президенту Петру Порошенко сроки ознакомления с материалами уголовного дела против него, касающегося организации схемы по поставкам угля из ДНР и ЛНР. "ГБР просит суд ограничить сроки ознакомления с делом пятому президенту Украины, ныне народному депутату Украины, которого бюро подозревает в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций. В частности, следователи бюро подали в Печерский районный суд Киева ходатайство об установлении подозреваемым… а также их защитникам срока для ознакомления с материалами досудебного расследования", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГБР. В ведомстве отметили, что завершили расследование уголовного дела о незаконных схемах поставки угля из ДНР и ЛНР на 1,5 миллиарда гривен (по нынешнему курсу 35,9 миллиона долларов) в сентябре 2022 года. Тогда же материалы передали для ознакомления проходящим по делу подозреваемым и их адвокатам. "Однако подозреваемые, в частности, действующий народный депутат, злоупотребляют своими процессуальными правами и не появляются для ознакомления с материалами производства", - отметили в ГБР. В ведомстве напомнили, что Порошенко подозревается в том, что якобы способствовал деятельности ЛНР и ДНР через закупку у них угля. Владимир Зеленский ввел в четверг в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко, украинских олигархов Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) и Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова и экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщало, что против Порошенко санкции введены по уголовному делу о государственной измене, где ему инкриминируют сговор с Виктором Медведчуком и руководством РФ из-за разрешения "Центрэнерго" покупать уголь с российских территорий ДНР и ЛНР, из-за якобы его участия в создании "Партии регионов", и работе в правительстве экс-президента Украины Виктора Янукович, а также из-за сотрудничества с РФ через активы - фабрику "Рошен" в Липецке и "Севморзавод" в Крыму.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250213/poroshenko-1999167845.html
https://ria.ru/20250213/poroshenko-1999082082.html
https://ria.ru/20250213/rada-1999049501.html
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105041/07/1050410738_0:52:2592:1996_1920x0_80_0_0_43c158cc056ce403f94d7284ece61e58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, петр порошенко, виктор медведчук, владимир зеленский, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), оппозиционная платформа - за жизнь, центрэнерго
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Петр Порошенко, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Оппозиционная платформа - За жизнь, Центрэнерго
На Украине просят ограничить Порошенко* сроки ознакомления с делом

ГБР Украины просит суд ограничить сроки ознакомления с делом против Порошенко

© РИА Новости / Михаил Маркив | Перейти в медиабанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Михаил Маркив
Перейти в медиабанк
Экс-президент Украины Петр Порошенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины обратилось в суд с требованием ограничить бывшему президенту Петру Порошенко сроки ознакомления с материалами уголовного дела против него, касающегося организации схемы по поставкам угля из ДНР и ЛНР.
«
"ГБР просит суд ограничить сроки ознакомления с делом пятому президенту Украины, ныне народному депутату Украины, которого бюро подозревает в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций. В частности, следователи бюро подали в Печерский районный суд Киева ходатайство об установлении подозреваемым… а также их защитникам срока для ознакомления с материалами досудебного расследования", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГБР.
Экс-президент Украины Петр Порошенко* - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Опрос показал отношение украинцев к санкциям против Порошенко*
Вчера, 16:54
В ведомстве отметили, что завершили расследование уголовного дела о незаконных схемах поставки угля из ДНР и ЛНР на 1,5 миллиарда гривен (по нынешнему курсу 35,9 миллиона долларов) в сентябре 2022 года. Тогда же материалы передали для ознакомления проходящим по делу подозреваемым и их адвокатам.
«
"Однако подозреваемые, в частности, действующий народный депутат, злоупотребляют своими процессуальными правами и не появляются для ознакомления с материалами производства", - отметили в ГБР.
В ведомстве напомнили, что Порошенко подозревается в том, что якобы способствовал деятельности ЛНР и ДНР через закупку у них угля.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Захарова одним словом отреагировала на санкции Зеленского против Порошенко*
Вчера, 12:54
Владимир Зеленский ввел в четверг в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко, украинских олигархов Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) и Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова и экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука.
Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщало, что против Порошенко санкции введены по уголовному делу о государственной измене, где ему инкриминируют сговор с Виктором Медведчуком и руководством РФ из-за разрешения "Центрэнерго" покупать уголь с российских территорий ДНР и ЛНР, из-за якобы его участия в создании "Партии регионов", и работе в правительстве экс-президента Украины Виктора Янукович, а также из-за сотрудничества с РФ через активы - фабрику "Рошен" в Липецке и "Севморзавод" в Крыму.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
В Раде прокомментировали санкции против Порошенко*
Вчера, 11:27
 
В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаПетр ПорошенкоВиктор МедведчукВладимир ЗеленскийФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Оппозиционная платформа - За жизньЦентрэнерго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала