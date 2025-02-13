https://ria.ru/20250213/poroshenko-1999173476.html

На Украине просят ограничить Порошенко* сроки ознакомления с делом

На Украине просят ограничить Порошенко* сроки ознакомления с делом - РИА Новости, 13.02.2025

На Украине просят ограничить Порошенко* сроки ознакомления с делом

Госбюро расследований (ГБР) Украины обратилось в суд с требованием ограничить бывшему президенту Петру Порошенко сроки ознакомления с материалами уголовного... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T17:02:00+03:00

2025-02-13T17:02:00+03:00

2025-02-13T17:02:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины обратилось в суд с требованием ограничить бывшему президенту Петру Порошенко сроки ознакомления с материалами уголовного дела против него, касающегося организации схемы по поставкам угля из ДНР и ЛНР. "ГБР просит суд ограничить сроки ознакомления с делом пятому президенту Украины, ныне народному депутату Украины, которого бюро подозревает в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций. В частности, следователи бюро подали в Печерский районный суд Киева ходатайство об установлении подозреваемым… а также их защитникам срока для ознакомления с материалами досудебного расследования", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГБР. В ведомстве отметили, что завершили расследование уголовного дела о незаконных схемах поставки угля из ДНР и ЛНР на 1,5 миллиарда гривен (по нынешнему курсу 35,9 миллиона долларов) в сентябре 2022 года. Тогда же материалы передали для ознакомления проходящим по делу подозреваемым и их адвокатам. "Однако подозреваемые, в частности, действующий народный депутат, злоупотребляют своими процессуальными правами и не появляются для ознакомления с материалами производства", - отметили в ГБР. В ведомстве напомнили, что Порошенко подозревается в том, что якобы способствовал деятельности ЛНР и ДНР через закупку у них угля. Владимир Зеленский ввел в четверг в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко, украинских олигархов Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) и Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова и экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщало, что против Порошенко санкции введены по уголовному делу о государственной измене, где ему инкриминируют сговор с Виктором Медведчуком и руководством РФ из-за разрешения "Центрэнерго" покупать уголь с российских территорий ДНР и ЛНР, из-за якобы его участия в создании "Партии регионов", и работе в правительстве экс-президента Украины Виктора Янукович, а также из-за сотрудничества с РФ через активы - фабрику "Рошен" в Липецке и "Севморзавод" в Крыму.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250213/poroshenko-1999167845.html

https://ria.ru/20250213/poroshenko-1999082082.html

https://ria.ru/20250213/rada-1999049501.html

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