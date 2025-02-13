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Опрос показал отношение украинцев к санкциям против Порошенко* - РИА Новости, 13.02.2025
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16:54 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/poroshenko-1999167845.html
Опрос показал отношение украинцев к санкциям против Порошенко*
Опрос показал отношение украинцев к санкциям против Порошенко* - РИА Новости, 13.02.2025
Опрос показал отношение украинцев к санкциям против Порошенко*
Почти треть жителей Украины считает санкции, введенные Владимиром Зеленским в отношении экс-президента страны Петра Порошенко*, попыткой отвлечь общество от... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T16:54:00+03:00
2025-02-13T16:54:00+03:00
в мире
украина
петр порошенко
владимир зеленский
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
вооруженные силы украины
кмис
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Почти треть жителей Украины считает санкции, введенные Владимиром Зеленским в отношении экс-президента страны Петра Порошенко*, попыткой отвлечь общество от проблем ВСУ на фронте, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) еще до введения официальных санкций против политика. Опрос проводился с 2 по 6 февраля методом телефонных интервью. В нем приняла участие 1 тысяча человек. Статистическая погрешность не превышает 4,1% . "(Возможное введение санкций в отношении Порошенко* -ред.) считают попыткой отвлечь внимание общества от сложной ситуации на фронте - 31% (опрошенных - ред.). Еще 24% респондентов видят в этом попытку нейтрализации оппозиции, а 27% - попытку правоохранительных органов наказать виновных. Затруднились ответить на вопрос и не имеют сформированного мнения - 18%", - говорится в результатах опроса, публикованных на сайте КМИС. Владимир Зеленский ввел в четверг в действие бессрочные персональные санкции против экс-президента Украины, главы оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко*, которые включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250213/zelenskij-1999166453.html
https://ria.ru/20250213/sanktsii-1999131771.html
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в мире, украина, петр порошенко, владимир зеленский, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), вооруженные силы украины, кмис
В мире, Украина, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Вооруженные силы Украины, КМИС
Опрос показал отношение украинцев к санкциям против Порошенко*

Украинцы считают, что санкции против Порошенко нужны для отвлечения внимания

© РИА Новости / Михаил Палинчак | Перейти в медиабанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко*
Экс-президент Украины Петр Порошенко* - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Экс-президент Украины Петр Порошенко*. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Почти треть жителей Украины считает санкции, введенные Владимиром Зеленским в отношении экс-президента страны Петра Порошенко*, попыткой отвлечь общество от проблем ВСУ на фронте, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) еще до введения официальных санкций против политика.
Опрос проводился с 2 по 6 февраля методом телефонных интервью. В нем приняла участие 1 тысяча человек. Статистическая погрешность не превышает 4,1% .
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Зеленский хочет нейтрализовать угрозу от Порошенко*, считает эксперт
Вчера, 16:51
"(Возможное введение санкций в отношении Порошенко* -ред.) считают попыткой отвлечь внимание общества от сложной ситуации на фронте - 31% (опрошенных - ред.). Еще 24% респондентов видят в этом попытку нейтрализации оппозиции, а 27% - попытку правоохранительных органов наказать виновных. Затруднились ответить на вопрос и не имеют сформированного мнения - 18%", - говорится в результатах опроса, публикованных на сайте КМИС.
Владимир Зеленский ввел в четверг в действие бессрочные персональные санкции против экс-президента Украины, главы оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко*, которые включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Экс-президент Украины Петр Порошенко* - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
В СБУ прокомментировали санкции против Порошенко* и Медведчука
Вчера, 15:15
 
В миреУкраинаПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Вооруженные силы УкраиныКМИС
 
 
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