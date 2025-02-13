https://ria.ru/20250213/poroshenko-1999167845.html

Опрос показал отношение украинцев к санкциям против Порошенко*

Опрос показал отношение украинцев к санкциям против Порошенко* - РИА Новости, 13.02.2025

Опрос показал отношение украинцев к санкциям против Порошенко*

Почти треть жителей Украины считает санкции, введенные Владимиром Зеленским в отношении экс-президента страны Петра Порошенко*, попыткой отвлечь общество от... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T16:54:00+03:00

2025-02-13T16:54:00+03:00

2025-02-13T16:54:00+03:00

в мире

украина

петр порошенко

владимир зеленский

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

вооруженные силы украины

кмис

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Почти треть жителей Украины считает санкции, введенные Владимиром Зеленским в отношении экс-президента страны Петра Порошенко*, попыткой отвлечь общество от проблем ВСУ на фронте, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) еще до введения официальных санкций против политика. Опрос проводился с 2 по 6 февраля методом телефонных интервью. В нем приняла участие 1 тысяча человек. Статистическая погрешность не превышает 4,1% . "(Возможное введение санкций в отношении Порошенко* -ред.) считают попыткой отвлечь внимание общества от сложной ситуации на фронте - 31% (опрошенных - ред.). Еще 24% респондентов видят в этом попытку нейтрализации оппозиции, а 27% - попытку правоохранительных органов наказать виновных. Затруднились ответить на вопрос и не имеют сформированного мнения - 18%", - говорится в результатах опроса, публикованных на сайте КМИС. Владимир Зеленский ввел в четверг в действие бессрочные персональные санкции против экс-президента Украины, главы оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко*, которые включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250213/zelenskij-1999166453.html

https://ria.ru/20250213/sanktsii-1999131771.html

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в мире, украина, петр порошенко, владимир зеленский, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), вооруженные силы украины, кмис